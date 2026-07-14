El Gobierno licita la conservación de carreteras que se asfaltaron en mayo

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Esos documentos con membrete de la Acción de Gobierno que ponen en circulación los gabinetes de propaganda de los ministerios, mostraron ayer un dato sorprendente sobre las carreteras leonesas: el ejecutivo licita obra de conservación en tramos viales recién reformados. Salta a la vista en el caso de la N-601, que incluye en la relación de intervenciones en la provincia leonesa, entre los puntos kilométricos 322 y 325. El pasado 13 de mayo, se registraron obras de reasfaltado en ese tramo, que quedaron rematadas en las siguientes jornadas, y en fechas más próximas con el pincel de la señalización horizontal. En el mismo paquete de 22,6 millones del reparto para la provincia leonesa, se añade la N-621, entre sus hitos kilométricos 9 y 25. Puede que ese paréntesis represente en la actualidad el intervalo de carretera nacional que mejores prestaciones ofrezca ahora al conductor, con un firme en reconstrucción plena y garantías de seguridad. Aún así, entra en lote de licitación de nuevo. La lotería de este reparto llega a la N-630, que está en carne viva, y a las rondas de cirncunvalación de León, la LE-30, además del acceso del ramal de la LE-11. También hay consignadas partidas para alcanzar a la zona que depende de la León-Benavente, al sur de La Virgen del Camino.