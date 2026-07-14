El Gobierno licita la conservación de carreteras que se asfaltaron en mayo
La operación, por 22,6 millones, afecta a tramos de la N-601, renovadas esta primavera.Anuncio para varios tramos de nacionales en la provincia leonesa
Esos documentos con membrete de la Acción de Gobierno que ponen en circulación los gabinetes de propaganda de los ministerios, mostraron ayer un dato sorprendente sobre las carreteras leonesas: el ejecutivo licita obra de conservación en tramos viales recién reformados. Salta a la vista en el caso de la N-601, que incluye en la relación de intervenciones en la provincia leonesa, entre los puntos kilométricos 322 y 325. El pasado 13 de mayo, se registraron obras de reasfaltado en ese tramo, que quedaron rematadas en las siguientes jornadas, y en fechas más próximas con el pincel de la señalización horizontal. En el mismo paquete de 22,6 millones del reparto para la provincia leonesa, se añade la N-621, entre sus hitos kilométricos 9 y 25. Puede que ese paréntesis represente en la actualidad el intervalo de carretera nacional que mejores prestaciones ofrezca ahora al conductor, con un firme en reconstrucción plena y garantías de seguridad. Aún así, entra en lote de licitación de nuevo. La lotería de este reparto llega a la N-630, que está en carne viva, y a las rondas de cirncunvalación de León, la LE-30, además del acceso del ramal de la LE-11. También hay consignadas partidas para alcanzar a la zona que depende de la León-Benavente, al sur de La Virgen del Camino.