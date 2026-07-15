La Granja corre como la pólvora por Pendón de Baeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las molestias en el cruce de La Granja, donde las máquinas trabajarán hasta el miércoles, comienzan a despejar tráfico y consecuencias a varias zonas de León. En la primera jornada, como apuntaron desde la organización de la obra, se produjeron restricciones puntuales por movimientos de maquinaria y camiones, debido a la ejecución de un anillo interior en la glorieta existente. Definido el radio, el martes se programó el asfaltado, que ocasionó la prohibición de circular por la avenida La Granja desde la entrada al centro comercial hasta la circunvalación. En la ronda se notará también el efecto de los trabajos por el corte del carril interior de la glorieta, que se mantendrá durante la noche. Ahí comenzó a salpicar consecuencias por todo el entorno. Tráfico a destajo, desperdigado por momentos, hasta encauzar las salidas y arterias por las que siempre discurrió hasta que el invento de circunvalar llegó a la ciudad leonesa. Por eso, la avenida Real y la calle Pendón de Baeza revivieron momentos de retenciones escandalosas, de cuando la mitad de la urbe ponía rumbo a las afueras a través de este camino que hasta hace tres décadas era extrarradio. Este miércoles se mantendrá la restricción del acceso desde la avenida de La Granja, además de que se cortará la entrada hacia el Camino del Vago, la gasolinera de Valcarce y La Candamia. Estos tres días de aperitivo avanzan el menú diario que queda para resolver el punto de la Granja.