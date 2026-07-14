Treinta mil coches entrenan los ejercicios para liquidar la ronda con semáforos

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

Ayer se encareció el acceso a la ciudad. El acceso a la zona norte de la urbe; y por extensión al resto de la capital leonesa, por ese efecto dominó que ejerce la mariposa que aletea en la LE-20 y levanta una tormenta en Sáenz de Miera. Un año después de haberse inaugurado la obra del soterramiento del cruce de la Granja, la afección llega al centro de la tarta. Si se toma la glorieta central como núcleo del pastel, la intersección de la Ronda Este ya se avanza como el gran dolor de cabeza para los automovilistas leoneses los dos próximos años, que es el calendario que queda por delante para echar abajo esta estructura anacrónica que se heredó de la indolencia del Gobierno con las necesidades de León. A la circunvalación de la ciudad regulada por un semáforo activado por pulsador para peatones le quedan 24 meses hasta que acabe el suplicio que apenas se ha estrenado. La prueba convoca a 30.000 coches diarios. El arreón de esta semana aportó mensajes contradictorios: máquinas para meter asfalto nuevo a una sujeción que tiene los días contados. Este martes, se aclarará la equis en el acceso a la calle de La Granja, y mañana, miércoles, descubrirá la placa del camino del Vago. En este punto de la LE-20, en el 137 de la N-630, se localiza el primer torniquete a la fluidez del tráfico que afecta a la vida interior de la ciudad. El segundo lance, devora el plan de circular por este concepto de norte urbano. La avenida que abre en canal León por ese segmento está cortado desde ayer, para que la reforma dependiente de Saleal ajuste las deficiencias de un colector. Mariano Andrés no filtra coches desde Pizarro y Guillermo Doncel. Ahí, como en la Granja, también hay policía urbana que estable desvíos de tráfico por estas dos vías y por la calle 19 de octubre. Se prohibirá el estacionamiento en determinados tramos de las calles Pizarro, Guillermo Doncel y 19 de octubre, con el objetivo de facilitar el incremento de la densidad de circulación en la zona afectada. La duración estimada de la obra es de aproximadamente un mes y medio, y su finalización está prevista para el mes de septiembre. El verano de los barrios del norte de León, pendiente de este hilo. La Policía Local ha implantado señalización de refuerzo mediante paneles informativos en la confluencia con la plaza Juan de Austria y la avenida Álvaro López Núñez con el fin de mejorar la información a los conductores. No parece tan liviano el muestrario de incidencias en La Granja. Los carteles anuncian la procesión que sobreviene en la zona. Para liquidar una herencia de políticas cicateras que cimentó esta ratonera para los leoneses y para usuarios en tránsito, se toman otros 24 meses según la fecha de caducidad de la obra pública.