David Fernández confiesa su apetencia de elecciones municipales

David Fernández, durante su presentación como candidato a la alcaldía de León en las próximas elecciones municipales, durante el acto que ha tenido lugar en la mañana de este sábado en Santiago de Compostela.

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David Fernández, candidato del PP en la provincia para las próximas municipales ha confesado este sábado su apetencia de elecciones en un acto de su partido en Santiago de Compostela, que han iniciado los candidatos de cada provincia a las elecciones municipales y en el que han hecho su presentación, con un minuto cada uno.

En el edificio CINC de la Ciudad de la Cultura ha habido tiempo para todo e incluso complicaciones con un escalón, el último, que alguno al subir al atril no ha visto, aunque esto no ha restado empuje a la petición de confianza de los ciudadanos tanto en las locales como en las generales, cuando se convoquen, para hacer presidenta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que los ha escuchado.

La final del Mundial de Fútbol y donde dejan y donde no dejan colocar pantallas gigantes, las invocaciones al Apóstol, la competición por si Albacete y Guadalajara tienen la mejor feria y cuál es el mejor sitio para vivir en España se han colado en estos breves discursos iniciados a las once de la mañana y, en el caso del ocio o de fijar la residencia, sin respuestas concluyentes más allá del gusto de cada uno.

En las locales de 2027 hay cambios en 11 de las 20 capitales de provincia donde el PP no gobierna, mientras que los 30 que ya son regidores repetirán.

Los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. También hay uno en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

Castilla y León en territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de las once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

Las candidaturas en las capitales de provincia de Castilla y León son las siguientes: