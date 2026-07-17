Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.
El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.
De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.
Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.
En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular de Castilla y León
Patricia Rodríguez Calleja
Ávila
Cristina Ayala Santamaría
Burgos
Víctor Torres Albillo
Palencia
Carlos M. García Carbayo
Salamanca
José Mazarías Pérez
Segovia
José M. Hernando García
Soria
Jesús Julio Carnero García
Valladolid
Elvira Velasco Morillo
Zamora
Andalucía
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Andalucía
María del Mar Vázquez
Almería
Bruno García de León
Cádiz
José María Bellido
Córdoba
María Francisca Carazo
Granada
María del Pilar Miranda
Huelva
Francisco de la Torre
Málaga
José Luis Sanz Ruiz
Sevilla
Aragón
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Aragón
Lorena Orduna Pons
Huesca
Natalia Chueca Muñoz
Zaragoza
Asturias y Cantabria
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Asturias y Cantabria
Alfredo Canteli Fernández
Oviedo
Gema Igual Ortiz
Santander
Canarias y Baleares
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Islas Canarias y Baleares
Jaime Martínez Llabrés
Palma
Hipólito Alejandro Suárez
Las Palmas de Gran Canaria
Carmen Dolores Pérez
Santa Cruz de Tenerife
Castilla la Mancha
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Castilla-La Mancha
Manuel Serrano López
Albacete
Francisco Cañizares
Ciudad Real
Beatriz Jiménez Linuesa
Cuenca
Ana Cristina Guarinos
Guadalajara
Carlos Velázquez Romo
Toledo
Cataluña
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Cataluña
Daniel Sirera Bellés
Barcelona
Xavier Palau Altarriba
Lleida
María Mercè Martorell
Tarragona
Comunidad Valenciana
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Comunidad Valenciana
Luis José Barcala Sierra
Alicante
Begoña Carrasco García
Castellón
María José Catalá Verdet
Valencia
Extremadura
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Extremadura
Ignacio Gragera Barrera
Badajoz
Rafael Antonio Mateos
Cáceres
Santiago Amaro Garrido
Mérida
Galicia
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Galicia
Miguel Lorenzo Torres
A Coruña
Rafael Domínguez
Pontevedra
Borja Verea Fraiz
Santiago de C.
País Vasco
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - País Vasco
Esther Martínez Fernández
Bilbao
Borja Corominas Fisas
San Sebastián
Iñaki García Calvo
Vitoria
Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia
Candidaturas Municipales 2027
Partido Popular - Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia
José Luis Martínez-Almeida
Madrid
Carlos García Adanero
Pamplona
Rebeca Pérez López
Murcia