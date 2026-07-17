Diario de León

Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.DL

Publicado por
EFE
A Coruña

Creado:

Actualizado:

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.

El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.

De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular de Castilla y León

David Fernández

David Fernández

León
Patricia Rodríguez Calleja

Patricia Rodríguez Calleja

Ávila
Cristina Ayala Santamaría

Cristina Ayala Santamaría

Burgos
Víctor Torres Albillo

Víctor Torres Albillo

Palencia
Carlos Manuel García Carbayo

Carlos M. García Carbayo

Salamanca
José Mazarías Pérez

José Mazarías Pérez

Segovia
José Manuel Hernando García

José M. Hernando García

Soria
Jesús Julio Carnero García

Jesús Julio Carnero García

Valladolid
Elvira Velasco Morillo

Elvira Velasco Morillo

Zamora

Andalucía

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Andalucía

María del Mar Vázquez Agüero

María del Mar Vázquez

Almería
Bruno García de León

Bruno García de León

Cádiz
José María Bellido Roche

José María Bellido

Córdoba
María Francisca Carazo Villalonga

María Francisca Carazo

Granada
María del Pilar Miranda Plata

María del Pilar Miranda

Huelva
Isabel Azañón Rubio

Isabel Azañón Rubio

Jaén
Francisco de la Torre Prados

Francisco de la Torre

Málaga
José Luis Sanz Ruiz

José Luis Sanz Ruiz

Sevilla

Aragón

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Aragón

Lorena Orduna Pons

Lorena Orduna Pons

Huesca
Emma Buj Sánchez

Emma Buj Sánchez

Teruel
Natalia Chueca Muñoz

Natalia Chueca Muñoz

Zaragoza

Asturias y Cantabria

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Asturias y Cantabria

Alfredo Canteli Fernández

Alfredo Canteli Fernández

Oviedo
Gema Igual Ortiz

Gema Igual Ortiz

Santander

Canarias y Baleares

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Islas Canarias y Baleares

Jaime Martínez Llabrés

Jaime Martínez Llabrés

Palma
Hipólito Alejandro Suárez Nuez

Hipólito Alejandro Suárez

Las Palmas de Gran Canaria
Carmen Dolores Pérez Pérez

Carmen Dolores Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Castilla la Mancha

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Castilla-La Mancha

Manuel Serrano López

Manuel Serrano López

Albacete
Francisco Cañizares Jiménez

Francisco Cañizares

Ciudad Real
Beatriz Jiménez Linuesa

Beatriz Jiménez Linuesa

Cuenca
Ana Cristina Guarinos López

Ana Cristina Guarinos

Guadalajara
Carlos Velázquez Romo

Carlos Velázquez Romo

Toledo

Cataluña

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Cataluña

Daniel Sirera Bellés

Daniel Sirera Bellés

Barcelona
Daniel Ruiz Pérez

Daniel Ruiz Pérez

Girona
Xavier Palau Altarriba

Xavier Palau Altarriba

Lleida
María Mercè Martorell Comas

María Mercè Martorell

Tarragona

Comunidad Valenciana

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Comunidad Valenciana

Luis José Barcala Sierra

Luis José Barcala Sierra

Alicante
Begoña Carrasco García

Begoña Carrasco García

Castellón
María José Catalá Verdet

María José Catalá Verdet

Valencia

Extremadura

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Extremadura

Ignacio Gragera Barrera

Ignacio Gragera Barrera

Badajoz
Rafael Antonio Mateos Pizarro

Rafael Antonio Mateos

Cáceres
Santiago Amaro Garrido

Santiago Amaro Garrido

Mérida

Galicia

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Galicia

Miguel Lorenzo Torres

Miguel Lorenzo Torres

A Coruña
María Elena Candia López

María Elena Candia

Lugo
Ana Méndez Gil

Ana Méndez Gil

Ourense
Rafael Domínguez Artime

Rafael Domínguez

Pontevedra
Borja Verea Fraiz

Borja Verea Fraiz

Santiago de C.

País Vasco

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - País Vasco

Esther Martínez Fernández

Esther Martínez Fernández

Bilbao
Borja Corominas Fisas

Borja Corominas Fisas

San Sebastián
Iñaki García Calvo

Iñaki García Calvo

Vitoria

Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia

Candidaturas Municipales 2027

Partido Popular - Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia

José Luis Martínez Almeida

José Luis Martínez-Almeida

Madrid
Conrado Escobar Las Heras

Conrado Escobar

Logroño
Carlos García Adanero

Carlos García Adanero

Pamplona
Rebeca Pérez López

Rebeca Pérez López

Murcia
tracking