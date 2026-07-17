Renovación del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales: descubre los candidatos

Candidatos del PP en las capitales de provincia de Castilla y León para las elecciones municipales de 2027.DL

Publicado por EFE A Coruña Creado: Actualizado:

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a más de la mitad de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León, mientras que los otros cuatro aspirarán a reeditar sus alcaldías.

El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, que se han aprobado las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España donde la formación cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán.

De este modo, Castilla y León será el territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de los once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

En el conjunto nacional, los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular de Castilla y León David Fernández León Patricia Rodríguez Calleja Ávila Cristina Ayala Santamaría Burgos Víctor Torres Albillo Palencia Carlos M. García Carbayo Salamanca José Mazarías Pérez Segovia José M. Hernando García Soria Jesús Julio Carnero García Valladolid Elvira Velasco Morillo Zamora

Andalucía

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Andalucía María del Mar Vázquez Almería Bruno García de León Cádiz José María Bellido Córdoba María Francisca Carazo Granada María del Pilar Miranda Huelva Isabel Azañón Rubio Jaén Francisco de la Torre Málaga José Luis Sanz Ruiz Sevilla

Aragón

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Aragón Lorena Orduna Pons Huesca Emma Buj Sánchez Teruel Natalia Chueca Muñoz Zaragoza

Asturias y Cantabria

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Asturias y Cantabria Alfredo Canteli Fernández Oviedo Gema Igual Ortiz Santander

Canarias y Baleares

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Islas Canarias y Baleares Jaime Martínez Llabrés Palma Hipólito Alejandro Suárez Las Palmas de Gran Canaria Carmen Dolores Pérez Santa Cruz de Tenerife

Castilla la Mancha

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Castilla-La Mancha Manuel Serrano López Albacete Francisco Cañizares Ciudad Real Beatriz Jiménez Linuesa Cuenca Ana Cristina Guarinos Guadalajara Carlos Velázquez Romo Toledo

Cataluña

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Cataluña Daniel Sirera Bellés Barcelona Daniel Ruiz Pérez Girona Xavier Palau Altarriba Lleida María Mercè Martorell Tarragona

Comunidad Valenciana

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Comunidad Valenciana Luis José Barcala Sierra Alicante Begoña Carrasco García Castellón María José Catalá Verdet Valencia

Extremadura

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Extremadura Ignacio Gragera Barrera Badajoz Rafael Antonio Mateos Cáceres Santiago Amaro Garrido Mérida

Galicia

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - Galicia Miguel Lorenzo Torres A Coruña María Elena Candia Lugo Ana Méndez Gil Ourense Rafael Domínguez Pontevedra Borja Verea Fraiz Santiago de C.

País Vasco

Candidaturas Municipales 2027 Partido Popular - País Vasco Esther Martínez Fernández Bilbao Borja Corominas Fisas San Sebastián Iñaki García Calvo Vitoria

Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia