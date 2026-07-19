Sariegos revoluciona sus accesos tras 24 años y sumará carriles-bici

Las casetas de obra anuncian la mejora del puente de Pobladura, que se ensanchará para sumar un carril de peatones y bicicletas, como el vial de acceso.virginia morán

El Ayuntamiento de Sariegos, la Diputación de León y Adif se han aliado para resolver una deuda histórica con la movilidad del municipio. El objetivo es directo: transformar por completo la entrada a Pobladura del Bernesga, acabar con el peligroso embudo del puente ferroviario y garantizar la seguridad en un tramo que registra un uso diario masivo de vehículos, ciclistas y peatones.

Las obras ya son inminentes. La prueba definitiva es que las casetas de obra ya están instaladas en Azadinos, marcando la cuenta atrás para una metamorfosis urbana clave. La intervención en el paso superior de la línea León-La Robla —vinculada a la operatividad de la Variante de Pajares— no será un simple lavado de cara. Adif va a demoler el tablero actual para construir uno completamente nuevo y mucho más ancho sobre vigas de hormigón. Los vecinos ganarán un tráfico fluido con la calzada más ancha, un carril peatonal y ciclista completamente segregado de los vehículos en el puente que, además, verá reforzados sus estribos, una nueva pavimentación, iluminación Led y pantallas antivandálicas.

Vista desde el puente sobre las vías para llegar a Pobladura.Virginia Moran

Esta obra se integra en un paquete global de Adif de 5,9 millones de euros (licitado en junio de 2025) para renovar 20 pasos de la línea ferroviaria. El proyecto del puente encaja a la perfección con la estrategia del Ayuntamiento y la Diputación. La meta es dar continuidad a la senda peatonal y ciclista que arranca en la nueva rotonda de la carretera de Caboalles (CL-623).

Cuando se estrenen las obras, circular a pie o en bicicleta desde la CL-623 hasta el casco urbano de Pobladura será cómodo y seguro. Se trata de un impulso definitivo a la movilidad sostenible que da respuesta a la gran cantidad de aficionados al ciclismo, corredores y paseantes que eligen la zona del Bernesga cada día. Esta ambiciosa reforma completa un mapa de conectividad que empezó a dibujarse hace 24 años (2001-2002) con el primer puente sobre la vía que unió la carretera de Caboalles con el nuevo Ayuntamiento de Sariegos. El broche de oro lo puso el año pasado la nueva glorieta de la CL-623. Con una inversión de 350.000 euros, esta glorieta elimina uno de los cruces más negros de la zona, por donde pasan entre 9.500 y 18.000 vehículos diarios.

El tramo es muy utilizado por los ciclistas.Virginia Moran

A partir de aquí, el nuevo carril bici se enlazará con los 8,1 kilómetros que ya conectan el entorno del Hospital de San Juan de Dios con Lorenzana. Sariegos no solo gana seguridad vial; se integra de lleno en la red metropolitana de movilidad verde y consolida su atractivo residencial.

La idea es que al eliminar las barreras arquitectónicas y el peligro de los arcenes estrechos, el municipio gane en calidad de vida y conecte mejor el entorno rural. «Es la demostración de que el urbanismo moderno debe poner a las personas en el centro, convirtiendo viales que eran hostiles en espacios amables para la convivencia y el deporte al aire libre», señala el alcalde, Roberto Aller.

Adif sufraga la infraestructura ferroviaria, la Diputación impulsa la red de carreteras provinciales y el Ayuntamiento de Sariegos lidera sobre el terreno la actuación para sumar una ciclovía al acceso a Pobladura.

La nueva rotonda distribuidora del tráfico en la carretera de Caboalles no es solo una solución a la circulación, constituye el punto de partida de un corredor verde y borrar el último gran nudo de seguridad vial que quedaba pendiente a este municipio del alfoz leonés.