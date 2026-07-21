La ley de nietos desborda las dos diócesis de León con hasta 112 peticiones al día

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Dedicación absoluta durante más de tres horas al día y una ingente cantidad de trabajo de investigación, minuciosa y detallada. Los archivos diocesanos de la provincia leonesa, el de León y Astorga, se han visto desbordados en los últimos años como consecuencia de la conocida como la ley de nietos. Días con más de un centenar de solicitudes de partidas bautismales solicitadas a través de correo electrónico de descendientes de españoles que en su día emigraron, principalmente, a Cuba, Argentina, Perú o Venezuela, en gran medida. Partidas que acreditan que su antepasado era español.

La ley de nietos es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, que, en principio, busca restituir los desrechos de los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que emigrar por razones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo durante la Guerra Civil y la dictadura. La ley fue aprobada en 2022 y desde entonces los dos archivos diocesanos de la provincia de León no han dejado de recibir solicitudes, tanto es así, que apuntan que no terminarán antes de 2028 en resolver todas las peticiones recibidas, fundamentalmente la de Astorga, que ha llegado a recibir más de 11.000 correos electrónicos, el 90% de extranjeros, durante tres años. De todas ellas se han remitido ya vinculadas a la ley de nietos cerca de dos mil documentos, principalmente partidas bautismales que se conservan las parroquias donde nacieron sus antepasados. En el caso del Archivo de la Diócesis de León, el movimiento ha sido menor, pero también ha desbordado a su dos trabajadores, igual que en Astorga, que ha realizado cerca de un millar trámites.

El octubre de 2025, tras una prórroga de un año, se cerró el plazo para solicitar acogerse a este proceso, pero las peticiones siguen llegando. Sólo en la Diócesis de León en lo que va de año han llegado medio centenar. La Diócesis de Astorga no sólo agrupa a pueblos de la provincia de León, si no que extiende su ámbito de actuación a la provincia de Zamora y Orense y ronda el millar de parroquias. A nivel nacional la red consular, donde debe presentarse la documentación que ratifica la descendencia de españoles, se han gestionado más de un millar de expedientes, de los que cerca de la mitad han sido aprobados y más de 255.000 ya inscritos oficialmente como españoles.

La nacionalización a través de la ley de nietos también ha generado una batalla política que se centra en que los que reciben la nacionalidad adquieren los mismos derechos políticos, el derecho a voto incluido, con lo que el llamado Voto Cera (de los residentes ausentes) se elevará considerablemente. Ayer mismo, el Partido Popular pidió anular instrucción sobre la ley de nietos, al poner en duda que tanto el proceso de concesión de nacionalidades a los descendientes españoles como el voto exterior no se está haciendo con todas las garantías, todo ello, después de que la Junta Electoral Central apuntase, según los populares, que la «instrucción se extralimita» y reclamase a la Oficina del Censo Electoral que aclare «con criterios homegéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción electoral».

Más allá de todo el revuelo mediático y político, los cuatro trabajadores —dos y dos— de los archivos diocesanos de la provincia de León no dan a basto. A pesar del cierre del plazo, el trabajo continúa. En Astorga, donde han recibido miles y miles de solicitudes ahora se enfrentan al cambio de criterio en Cuba. Antes, con el sello del archivo se daba validez al documento, «pero ahora se exige a los ciudadanos el sello notarial, con lo que lo tenemos que llevar al notario diocesano». Y todas estas gestiones, como la solicitud es online, la tiene que realizar desde el archivo «en detrimento de hacer otras tareas; todos los archivos están colapsados». A mayores, el colapso general ha sido tal que, como hay gente que ya había solicitado la cita en su consulado para poder acogerse a la ley de nietos dentro del plazo, las solicitudes siguen llegando.

Los países de origen principales son Cuba y Argentina, también de cubanos emigrados a Estados Unidos, seguido de Brasil, y en menor medida Costa Rica, Uruguay, México, Colombia, en el caso del Archivo Diocesano de Astorga, a donde también han llegado correos de Europa, aunque en estos tres años no llegan a las 70, la mayoría de Francia e Italia. En el archivo de León, también lideran las solicitudes llegadas de Argentina y Cuba, pero también hay venezolanos, colombianos y peruanos, además de Estados Unidos.

Aunque la ley hace referencia a que podrán acogerse a este proceso los descendientes de aquellos que tuvieron que emigrar por la Guerra Civil o la dictadura, también se han solicitado peticiones de antepasados nacidos o bautizados en 1860, como es el caso de Astorga. «Dedicamos miles de horas a la búsqueda», explican desde el Archivo Diocesano de León, para añadir que muchas veces reciben «datos muy vagos» como «un bisabuelo que se llamaba Javier y nació en León», por poner un ejemplo.

El retraso que han acumulado todos los archivos diocesanos a nivel nacional ronda el año, aunque el de León, que ha recibido menos solicitudes, «está a punto de ponerse al día», mientras que en el caso de Astorga calculan que este momento no llegará hasta dentro de dos años. «El boom fue hace un año», señalan desde León, algo que coincide con la casuística del archivo maragato, donde en 2025 se superaron las seis mil solicitudes y se realizaron cerca de 700 trámites vinculados a la ley de nietos.