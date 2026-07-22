Luz verde al nuevo mapa de ruido de San Andrés para medir la contaminación acústica

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado el nuevo mapa estratégico de ruido de San Andrés del Rabanedo, una herramienta que permitirá conocer con precisión los niveles de contaminación acústica del municipio leonés y servir de base para la adopción de futuras medidas de protección frente al ruido ambiental.

La orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), da luz verde al documento elaborado por el Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León (ULe) y actualizado en octubre de 2024.

Los trabajos concluyeron que la principal fuente de ruido en el municipio procede del tráfico viario, muy por encima del ferroviario, mientras que el ruido industrial y aeroportuario tienen una incidencia mucho menor.

El estudio identificó como vías más expuestas al ruido las calles Párroco Pablo Díez, Azorín, Párroco Heriberto Ampudia, Corpus Christi y Alfajeme, y señaló que únicamente un 6% de la población supera los objetivos acústicos en horario diurno, un 3% en horario de tarde y un 5% durante la noche, unos valores que los investigadores consideraron reducidos y susceptibles de corrección mediante actuaciones específicas.

El nuevo mapa sustituye al aprobado en 2012 y responde a la obligación legal de revisar este tipo de estudios cada cinco años, aunque su actualización se ha materializado ahora tras la tramitación impulsada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La Junta destaca que los mapas estratégicos de ruido son instrumentos previstos en la normativa europea, estatal y autonómica para disponer de información homogénea sobre los niveles de contaminación acústica en los distintos puntos del territorio. Su finalidad es realizar una evaluación global de la exposición al ruido, facilitar previsiones sobre su evolución y permitir la elaboración de planes de acción destinados a reducir sus efectos.

La legislación autonómica establece la obligación de elaborar mapas de ruido en los municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso de San Andrés del Rabanedo. Los ayuntamientos son responsables de su elaboración, revisión e información pública, mientras que corresponde a la Junta su aprobación definitiva y la supervisión de su aplicación.

La orden publicada este miércoles establece además que el mapa estratégico deberá volver a revisarse y, en su caso, modificarse dentro de cinco años, en cumplimiento de la normativa autonómica sobre contaminación acústica.

Con esta actualización, San Andrés del Rabanedo dispone de una nueva radiografía del impacto del ruido en su término municipal, un paso considerado esencial para orientar futuras actuaciones de planificación urbana y mejora de la calidad ambiental y de vida de los vecinos.