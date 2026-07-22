Mapa en directo con todas las alertas de los incendios forestales en España

El mapa que se puede consultar pinchando el enlace de la noticia.LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha integrado en su página web y aplicación móvil una nueva capa cartográfica dedicada al seguimiento de incendios forestales en todo el territorio nacional. Esta herramienta utiliza datos de observación satelital proporcionados por el sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la Nasa, permitiendo visualizar detecciones térmicas y localización de focos activos con información actualizada de manera constante. (Pinchar aquí para ver el mapa)

La iniciativa surge como respuesta al incremento del riesgo de incendios durante los meses estivales y refleja el compromiso de la entidad con la seguridad y la difusión de información de utilidad pública. El sistema está diseñado para servir tanto a los residentes de los 126 municipios que forman parte de la red como a los turistas que planifican sus desplazamientos vacacionales y necesitan conocer la situación real de las zonas que pretenden visitar.

La nueva funcionalidad cartográfica permite consultar de forma simultánea los incendios detectados en España, evaluar su proximidad respecto a los pueblos asociados y acceder a una estimación de la superficie potencialmente afectada, expresada en hectáreas. Los datos se actualizan conforme se reciben nuevas lecturas satelitales, facilitando el seguimiento detallado de cada episodio tanto desde la versión web como desde la aplicación móvil.

Sistema de alertas y notificaciones en tiempo real

Además de la visualización mediante mapas interactivos, la plataforma digital muestra alertas específicas relacionadas con los incendios activos y las actualizaciones sucesivas que se produzcan sobre cada incidencia. Esta funcionalidad permite a los usuarios seguir la evolución de las situaciones de riesgo y disponer de información relevante antes de iniciar un viaje o durante su estancia en cualquiera de los municipios integrados en la red.

El sistema de alertas se complementa con notificaciones push en la aplicación móvil, garantizando que los usuarios reciban avisos inmediatos cuando se detecten nuevos focos cercanos a su ubicación o a los destinos seleccionados. Esta capacidad de respuesta rápida resulta especialmente valiosa durante la época estival, cuando la afluencia turística alcanza sus picos máximos y las condiciones meteorológicas favorecen la propagación del fuego.

Integración con otros sistemas de información turística

Esta novedad amplía considerablemente el sistema de información desarrollado por la asociación, que ya incluía avisos meteorológicos y semáforos de ocupación turística. Cada municipio miembro actualiza periódicamente su propio semáforo para informar del nivel de afluencia de visitantes; cuando el indicador muestra color rojo, señala una ocupación muy alta o una situación de saturación que desaconseja nuevas visitas.

La incorporación del seguimiento de incendios forestales reúne así, en un mismo entorno digital, información práctica y actualizada que permite a los usuarios planificar sus visitas con mayor seguridad y responsabilidad. El objetivo es facilitar la toma de decisiones informadas tanto a quienes residen en estos municipios como a quienes los visitan temporalmente.

Tecnología satelital aplicada a la prevención y seguridad ciudadana

El sistema FIRMS de la Nasa utiliza datos procedentes de varios satélites de observación terrestre, incluyendo los instrumentos Modis a bordo de los satélites Terra y Aqua, así como el sensor VIIRS del satélite Suomi NPP. Estos dispositivos detectan anomalías térmicas en la superficie terrestre que pueden corresponder a incendios activos, proporcionando coordenadas geográficas precisas y estimaciones de intensidad.

La información satelital presenta un retraso temporal de aproximadamente tres horas desde la captura hasta su disponibilidad pública, lo que permite ofrecer datos casi en tiempo real. Esta tecnología resulta especialmente útil en zonas remotas o de difícil acceso donde los sistemas de vigilancia terrestre pueden presentar limitaciones.

Los Pueblos Más Bonitos de España ha desarrollado una interfaz que traduce estos datos técnicos en información comprensible y accesible para el público general. La visualización cartográfica incluye iconos diferenciados según la antigüedad de la detección, el tipo de foco y el estado de evolución del incendio, facilitando una interpretación rápida de la situación.

Sobre la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España

Los Pueblos Más Bonitos de España es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2011 con el objetivo de promover, difundir y preservar el patrimonio cultural, natural y rural de pequeños municipios españoles con especial valor histórico y arquitectónico. Para formar parte de la red, los pueblos deben cumplir requisitos relacionados con la conservación del patrimonio, la calidad urbanística, el cuidado del entorno y los servicios turísticos.

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha estado «fuera de su capacidad de extinción», según los expertos. No en vano, pasó a la provincia de Soria.nacho izquierdo

Actualmente, la red agrupa a 126 municipios distribuidos por toda la geografía española, desde localidades costeras hasta pueblos de montaña (dos en León: Peñalba de Santiago y Castrillo de los Polvazares) pasando por enclaves de interior con conjuntos monumentales destacados. La asociación se inspira en la iniciativa francesa "Les Plus Beaux Villages de France", creada en 1982, y forma parte de la federación internacional que agrupa asociaciones similares en diversos países.

Además de la promoción turística, la entidad trabaja en la sostenibilidad del turismo rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo económico de las zonas rurales. Las herramientas digitales desarrolladas por la asociación buscan equilibrar el fomento de las visitas con la preservación de la calidad de vida de los residentes y la protección del patrimonio.

Herramientas digitales para un turismo responsable

La estrategia digital de Los Pueblos Más Bonitos de España se centra en proporcionar información útil y actualizada que permita a los visitantes tomar decisiones responsables. El semáforo de ocupación turística, implementado en 2022, ha demostrado su eficacia para distribuir los flujos de visitantes y evitar aglomeraciones en los municipios más demandados durante los períodos de mayor afluencia.

Los avisos meteorológicos integrados en la plataforma alertan sobre condiciones adversas como lluvias intensas, nevadas, vientos fuertes o temperaturas extremas que puedan afectar a la experiencia de visita o a la seguridad de los desplazamientos. Esta información se actualiza diariamente y se complementa con recomendaciones específicas para cada situación.

Con la incorporación del seguimiento de incendios, la plataforma se convierte en una herramienta integral de planificación turística que aborda los principales factores que pueden condicionar una visita. La integración de múltiples capas de información en una única interfaz facilita la consulta y mejora la experiencia de usuario.

Impacto de los incendios en el turismo rural español

Los incendios forestales representan una amenaza significativa para el turismo rural en España, especialmente durante los meses de verano cuando coinciden las condiciones meteorológicas de riesgo con los períodos de mayor afluencia turística. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, cada año se registran en España miles de incendios que afectan a decenas de miles de hectáreas.

La disponibilidad de información precisa y actualizada sobre incendios activos permite a los turistas adaptar sus planes de viaje, evitar zonas de riesgo y contribuir a no saturar las vías de acceso que puedan necesitar los servicios de emergencia. Asimismo, reduce la incertidumbre y la ansiedad asociadas a la planificación de viajes en temporada de alto riesgo.

Para los municipios integrantes de la red, esta herramienta supone un canal adicional de comunicación con los visitantes potenciales y actuales, permitiéndoles transmitir información oficial de manera rápida y directa. La transparencia informativa contribuye a mantener la confianza en el destino incluso en situaciones de emergencia.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo sistema de seguimiento

¿Con qué frecuencia se actualiza la información sobre incendios? Los datos satelitales se actualizan cada pocas horas, con un retraso aproximado de entre dos y tres horas desde la captura de las imágenes hasta su procesamiento y publicación en la plataforma.

¿La aplicación funciona sin conexión a internet? La visualización de los mapas de incendios requiere conexión a internet para acceder a los datos más recientes. Sin embargo, la aplicación permite descargar información básica de los municipios para consulta offline.

¿Se envían notificaciones automáticas cuando hay un incendio cerca? Los usuarios pueden configurar alertas personalizadas para recibir notificaciones push cuando se detecten focos activos en un radio determinado respecto a su ubicación o a los pueblos que hayan marcado como favoritos.