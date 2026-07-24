Buenos presagios para acceder a la FP superior en León tras el pleno de suspensos en Matemáticas

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El instituto Juan del Enzina acogió ayer la convocatoria extraordinaria para acceder de forma directa a los ciclos de grado superior de FP. Una cita organizada después de que en la convocatoria ordinaria de junio el 100% de los alumnos que se presentaron a la prueba de Matemáticas la suspendieran. Ayer cerca de cuarenta aspirantes se presentaron a esta oportunidad, la mayoría de ellos sólo al examen de Matemáticas. Tras la confusión de junio marcada por el examen modelo que presentó Educación, los alumnos apuntaron tras el ejercicio que la prueba había sido «bastante fácil» , a pesar de que «tampoco se parecía mucho al modelo». Está previsto que las notas se hagan públicas entre hoy y el lunes para que se puedan matricular en FP.