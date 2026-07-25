UPL solicita una 'Torre de la Biodiversidad' para el control biológico de las plagas de insectos en León

Imagen de la Torre de la Biodiversidad que se ha instalado en La Puebla del Río (Sevilla).EFE

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha pedido este sábado al equipo de Gobierno del PSOE la instalación de una 'Torre de la Biodiversidad', para controlar las plagas de mosquitos e insectos de forma completamente "natural, ecológica y eficiente".

Así lo ha manifestado la concejala de UPL en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, a través de un comunicado, al considerar que "León posee un patrimonio natural incalculable" que hay que proteger y poner en valor.

"Como leoneses, tenemos la responsabilidad de ser pioneros en políticas de sostenibilidad y abandonar el uso excesivo de plaguicidas químicos, los cuales están mermando dramáticamente las poblaciones de aves urbanas", ha opinado.

Fernández ha añadido que esta torre ya es una realidad de éxito contrastado en ciudades como Coria del Río (Sevilla) o Ponferrada y supone una solución integral frente a los mosquitos, vectores de transmisión de enfermedades como el virus del Nilo. Por ende, ofrece un refugio a las especies que realizan un control biológico implacable sobre estos insectos.

¿Qué es la Torre de la Biodiversidad?

La 'Torre de la Biodiversidad' es una estructura de 12 metros de altura, equipada con placas fotovoltaicas que la hacen autosuficiente. Sus 90 nidos de vencejos permiten albergar una colonia que puede llegar a eliminar hasta 900.000 insectos diarios, el equivalente a retirar casi 4 kilos de mosquitos al día, ha explicado la concejala leonesista.

Asimismo, la base inferior cuenta con un habitáculo independiente, fabricado con corcho natural, capaz de albergar de forma segura y aislada a unos 300 murciélagos. Además, de supone un impulso vital para gorriones y estorninos, "medidores clave de la calidad medioambiental de nuestras ciudades".

La edil ha asegurado que ubicando esta instalación en las riberas del río Bernesga, que es el mayor foco de proliferación de mosquitos en la época estival. Así pues, se garantiza que "aves y murciélagos dispongan de su principal fuente de alimentación a escasos metros".

"Con esta medida no solo mejoraremos drásticamente la calidad de vida y la salud de los miles de leoneses que pasean o hacen deporte a diario por la ribera, sino que convertiremos a León en un referente de toda la comunidad y del noroeste de España en integración ecológica y urbanismo verde", ha concluido Fernández.