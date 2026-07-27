El vial de San Juan de Dios abre el paso a los camiones desde este lunes en León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Un nuevo hito en el culebrón del puente de San Juan de Dios para cruzar las vías. Tras años de bloqueos, paralizaciones, tiras y aflojas institucionales y una larguísima espera para los vecinos de San Andrés del Rabanedo, la infraestructura da otro paso hacia su plena operatividad: a partir de este lunes, se levanta la prohición al paso de los camiones y vehículos de gran tonelaje, que también podrán circular por los 13,8 metros de un vial que costó 2,6 millones de euros, pero estuvo cerrado desde que se remataron sus obras en enero de 2021.

La decisión llega justo cuando se cumple el primer mes desde su esperada inauguración. Según explican desde el Ayuntamiento, la Policía Local ha verificado durante estas semanas iniciales que la circulación fluye con total normalidad y que el vial dispone de capacidad técnica «más que suficiente» para absorber el tráfico pesado. Este movimiento busca, además, ofrecer una vía de escape fundamental ante el inminente inicio de las obras de mejora de calles en el municipio.

De hecho, la apertura a los camiones coincide en el calendario con el arranque del Plan de Asfaltado de San Andrés, una actuación financiada con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León que movilizará más de 272.000 euros para renovar el firme y la señalización en varios puntos críticos.

Para evitar el caos en la circulación y aprovechar el descenso del volumen de tráfico por las vacaciones de verano, los trabajos se ejecutarán de forma progresiva y exclusivamente en horario nocturno (de 21.00 a 06.00 horas).

Las máquinas comenzaron a trabajar ayer a las 21.00 horas en la calle Párroco Heriberto Ampudia, mientras hoy y mañana se abordará la glorieta de Donantes de Sangre, lo que obligará a cortar los accesos desde las calles que confluiyen en ella durante ambas noches.

Después habrá restricciones puntuales y progresivas en el puente de Azorín, la calle Antonio Vázquez y la calle La Fuente (en la localidad de Villabalter). Además, el proyecto incluye mejoras en los viales de Voluntario Ángel Soto, Juan Pedro Aparicio, Ricardo Gullón, Peregrinos y Limonar de Cuba.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, subrayó que la planificación busca «compatibilizar la mejora de la red viaria con el menor impacto posible sobre la movilidad cotidiana de los vecinos, aprovechando la época estival y adoptando medidas que garanticen la fluidez».

sin pasarela

Respecto a la movilidad peatonal, desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo recuerdan que, mientras se concreta la instalación definitiva de la pasarela que salvará la presa del Bernesga, se mantiene habilitado el itinerario provisional a través del carril verde del puente de Azorín, un trayecto que no se verá alterado por los cortes nocturnos de asfaltado.

Con la entrada de los camiones en el puente sobre las vías de San Juan de Dios, el municipio alivia uno de sus principales embotellamientos históricos y encara la renovación de sus arterias principales en plena tregua del tráfico veraniego.

La infraestructura se diseñó para absorber y canalizar un flujo estimado de hasta 16.000 vehículos al día, permitiendo desahogar y aliviar hasta en un 75% el tráfico que hasta hace un mes cruzaba por el barrio de Pinilla.