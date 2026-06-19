Fiestas de San Juan y San Pedro en León: programa completo del viernes, 19 de junio

Hoy se inaugura el Food Truck Ciudad de León Come y CalleDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

16:00 h Torneo de golf Lino Casquero Ciudad de León, primera salida. Olímpico de León en sus instalaciones de la C/Justino Azcárate.

De 16:00 a 23:00 h Exhibición Anual Club Ritmo. Organiza por Club Ritmo, Pabellón de Puente Castro.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de Toka 4, tottebag, pintura, L.S.E., percusión, maquillaje y uñas, jabones, yoga y edición fotografía. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

A partir de las 18:00 h Inauguración del Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:15 h XVIII Convivencia Vecinal. Espectáculo de magia con La chistera mágica, espectáculo de clown con Angie Piruleta: ‘A cocinar se ha dicho’, juegos participativos y exhibición de la coreografía ‘Leonas del Santo Grial’. Todos a bailar con Miguel & Isma. Y, además, chorizada a precios populares. Organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño con la colaboración de Cáritas Diocesana de León. Plaza de las Cortes Leonesas.

19:00 h Inauguración Food Truck Ciudad de León Come y Calle. Jardín de San Francisco.

20:00 h Grupo Teatro con la obra ‘Salvaje’. Casa de Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco, 33. Línea Bus 1.

20:00 h León Solo Música, Concierto de Ultraliguera, Puño Dragón, Zabriskie y Dridri DJ. Palacio de Exposiciones y Congresos. Venta de entradas Ctickets.es, Ticketmaster.com, Artisticket y Gran Café.

20:00 h Actuación de la academia de baile Coppelia León. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Festival Rap-Cons Es.Pabila Con la actuación de Carmen Xía y Anier. Lugar: Espacio Vías. Entrada libre hasta completar aforo.