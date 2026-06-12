Programa completo de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León

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VIERNES 12 DE JUNIO

De 18:00 a 3:00 h Monoloco Music Fest 2026. 10ª Edición en León. Festival de música urbana y reguetón. Con la participación de los artistas JC Reyes, Grecas, Metrika, Kaydy Cain, Selecta, Lil Mess y Dani Serra, entre otros. En el Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones

DL

SÁBADO 13 DE JUNIO

De 18:00 a 3:00 h Monoloco Music Fest 2025. 10ª Edición en León.

Festival de música urbana y reguetón. Con la participación de los artistas Saiko, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Chema Rivas y Robert Morr, entre otros. Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones

18:00 h XII Jornadas culturales Rey Ordoño. Animación musical con El Probe Miguel. Organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño con la colaboración de la A.V. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín. Oteruelo de la Valdoncina.

MADRID, 10/04/2026.- El cantante Álvaro de Luna actúa este viernes durante el concierto LOS40 Primavera Pop que se celebra en Madrid. EFE/ Kiko HuescaEFE

DOMINGO 14 DE JUNIO

10:00 h Solemne Misa estacional en la Santa Iglesia Catedral de León.

10:45 h Procesión del Santísimo Sacramento siguiendo el tradicional recorrido de los años impares: calle Ancha, plazas de San Marcelo y Santo

Domingo, Independencia, General Lafuente, Rúa, Herreros, Escurial, plaza del Grano, Cuesta Carbajalas, Juan de Arfe, plaza de San Martín, Plegarias, plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta y final en plaza de Regla.

12:30 h Bendición final del Santísimo Sacramento en la plaza de Regla.

21:30 h Concierto de Rodrigo Cuevas: ‘La Belleza’. Apertura de puertas a las 19:30 h Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones de León.

CAMPILLO

JUEVES 18 DE JUNIO

De 17:30 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de pilates, pulseras, Toka 4 y bailes. Lugar: Espacio Vías. Entrada gratuita. De 12 a 30 años.

De 18:00 a 00:00 h Torneo de Pádel Máster MG Mundodestinos. Organizado por Pádel Park León en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

19:30 h Voces a escena. Ruth Marcos y alumnos de Canto Moderno de la EMMUDAE. Casa de Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco, 33. Línea Bus 1.

Los talleres de manualidades del programa ‘es.pabila’. DL

VIERNES 19 DE JUNIO

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

16:00 h Torneo de golf Lino Casquero Ciudad de León, primera salida. Olímpico de León en sus instalaciones de la C/Justino Azcárate.

De 16:00 a 23:00 h Exhibición Anual Club Ritmo. Organiza por Club Ritmo, Pabellón de Puente Castro.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de Toka 4, tottebag, pintura, L.S.E., percusión, maquillaje y uñas, jabones, yoga y edición fotografía. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

A partir de las 18:00 h Inauguración del Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:15 h XVIII Convivencia Vecinal. Espectáculo de magia con La chistera mágica, espectáculo de clown con Angie Piruleta: ‘A cocinar se ha dicho’, juegos participativos y exhibición de la coreografía ‘Leonas del Santo Grial’. Todos a bailar con Miguel & Isma. Y, además, chorizada a precios populares. Organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño con la colaboración de Cáritas Diocesana de León. Plaza de las Cortes Leonesas.

De 19:00 a 22:00 h III Feria del Emigrante Leonés con actuación de mariachis y visita guiada al Museo de la Emigración Leonesa, con degustación de comida y bebida típica mexicana. Información y venta anticipada de entradas en la taquilla del Museo. Avda. Suero de Quiñones, 8.

19:00 h Inauguración Food Truck Ciudad de León Come y Calle. Jardín de San Francisco.

20:00 h Grupo Teatro con la obra ‘Salvaje’. Casa de Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco, 33. Línea Bus 1.

20:00 h León Solo Música, Concierto de Ultraliguera, Puño Dragón, Zabriskie y Dridri DJ. Palacio de Exposiciones y Congresos. Venta de entradas Ctickets.es, Ticketmaster.com, Artisticket y Gran Café.

20:00 h Actuación de la academia de baile Coppelia León. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Festival Rap-Cons Es.Pabila Con la actuación de Carmen Xía y Anier. Lugar: Espacio Vías. Entrada libre hasta completar aforo.

.Marciano Pérez

SÁBADO 20 DE JUNIO

De 8:30 a 22:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2026. Organiza el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico.

9:00 h y 15:00 h Torneo de Golf Lino Casquero Ciudad de León. Organiza Olímpico de León en sus instalaciones de la C/ Justino Azcárate.

De 9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organiza C.D.T.O Legio VI Victrix. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo (acceso restringido a participantes). Inscripciones: Aplicación IPSC-APP.

De 9:00 a 18:00 h I Torneo GR Ana María Menéndez. Organiza Club Ritmo. Pabellón de Puente Castro.

De 9:30 a 21:30 h Torneo Femenino de Fútbol Reino de León Promesas. Organiza C.D.P. Reino de León Promesas, en los campos de fútbol de La Palomera.

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque. 10

10:30 h XXVII Trofeo Ciudad de León-Deportes Autóctonos. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de la calle Cinco de Octubre.

10:30 h Concurso Junior, Trofeo San Juan de Bolo Leonés 2026. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de la calle Cinco de Octubre.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 h Fiesta Medieval 2026. La Diputación de León, a través de su grupo de actividades compartidas que engloba los centros Sagrado Corazón, COSAMAI, Ntra. Sra. del Valle y Santa Luisa, dependientes del Servicio de Centros de Atención Especializada, programa cada año una actividad denominada Feria Medieval. Los objetivos de esta actividad son potenciar la integración de las personas con discapacidad en un acto en el que los protagonistas activos son los residentes, así como estimular las capacidades creativas, físicas y psíquicas del colectivo que residen en los Centros de la Diputación. Patio del Palacio de los Guzmanes.

De 12:00 a 16:00 h 1º Olímpico de León Dog Fair. Organiza Fundación Impulso para el Futuro, con la colaboración del Olímpico de León y 9 Televisión. Inicio del concurso de todas las razas. Y desde las 16:00 h, fases finales. Entrada libre. Olímpico de León.

De 12:00 a 21:00 h OFF - Segunda Feria del Barrio de los Artistas León Oeste. Nueve horas de exposición y venta de arte en las que se incluyen seis talleres y un concierto. A estos stands se unen otros cinco proyectos seleccionados a través de convocatoria pública. Colabora:Parroquia de San Francisco de la Vega.

Stands de la Feria:

Isla Bukanera (Juan Rafael)

Isla Bukanera (Eloísa Otero)

Ediciones Menguantes

La Cabaña 11

La Casa Magnética (Efraím Ortega)

Andén Creativo + José Luis Arnao

Galería Cinabrio

Paraíso, laboratorio de arte (Luis Melón)

Cartujadas y pajas metales2

ACTIVIDADES DE LA FERIA:

12:00 h Taller carabatos. La Cabaña. Desarrollaremos nuestra creatividad creando divertidos personajes a partir de diferentes garabatos que hará cada niño y niña en su papel. Para todos los públicos. Taller gratuito.

12:00 h (toda la jornada) Descubriendo la acuarela. Taller de Galería Cinabrio: aprende a trabajar la acuarela desde cero. Taller dirigido a todas las edades sin necesidad de inscripción previa.

17:00 h – 20:00 h Taller de mini-esculturas y mini-paisajes de Andén Creativo: interviene y transforma pequeñas esculturas y relieves inspirados en paisajes de montaña y en la pintura contemporánea. Color, textura y pátinas para crear una mini obra artística única y llevártela a casa. Actividad abierta para todas las edades. Precio desde 7 euros. Plazas limitadas. Reserva tu plaza a través del mail: infoandencreativo@gmail.com o en el teléfono 689155732.

17:00 h Taller: Pequeños Gaudís. La Cabaña. Aprenderemos la técnica del trencadís que el arquitecto modernista Antonio Gaudí ejecutó en muchas de sus obras, con relación al año Gaudí que se celebra este año. Plazas limitadas. Inscripciones en el formulario o en el correo electrónico estaeslacabana@gmail.com. Precio 3 euros por asistente, a partir de 3 años en adelante.

18:00 h Taller de Ediciones Menguantes: El arte de ver lo que te rodea. Vivimos rodeados de interrupciones: pantallas, notificaciones, mensajes, estímulos constantes que fragmentan nuestra atención. En este taller práctico realizaremos un gesto sencillo y radical: observar lo cotidiano. Afinar la percepción, desacelerar el ritmo, recuperar una relación más consciente con nuestro entorno. Taller gratuito con inscripción previa en el correo: hola@menguantes.com.

19:00 h La Futura. Taller de teatro de la imagen y expresión corporal. Desarrolla de una forma amena y divertida tu expresividad corporal y lenguaje físico a partir de juegos y dinámicas grupales. Taller gratuito a partir de 16 años, con inscripción previa en el correo: acefalonarcisoteatro@gmail.com.

20:00 h Concierto Chito Red. Versiones de pop-rock de los años 80. Patio de la Iglesia de San Francisco de la Vega. Entre Gómez Salazar y Dr. Fleming.

De 12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Plaza de Puerta Obispo.

12:00 h Concierto vermú con grupos de rock +QMÚSICA en el Come y Calle. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de los grupos de música moderna de +Qmúsica.

De 16:00 a 21:00 h Gran Premio Deportes Kamariny Ayuntamiento de León, Campeonato Autonómico Sub-23 y Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo. Organiza la Fundación Manuel Martínez y la Federación de Atletismo de Castilla y León. Pistas de Atletismo de la Universidad de León. Campus de Vegazana.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de Chapas, Urban Dance, tarjetas, barro, tattos, atrapasueños y pulseras. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

19:00 h Grupo Luz del Norte a son de Andalucía. Casa Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco. Línea bus 1.

20:00 h Concierto de Ara Malikian: ‘Intruso’. Palacio de Congresos y Exposiciones. Venta de entradasCtickets.es y Artisticket.

20:00 h Actuación de grupos de bailes tradicionales: Acedera y Abesedo. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 a cargo de Rodrigo Cuevas. Consistorio de San Marcelo. Amenizado por las peñas de León. Agitador folclórico y artista total, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) gusta rondar a la canción tradicional con otros géneros, haciendo conversar la música electrónica con el humor, la sensualidad o la crítica social, convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial única. Durante los últimos años ha conseguido diversos reconocimientos. Ha alcanzado el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023, el Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad, el Premio Ojo Crítico de RNE de 2021 a las Músicas Modernas, el Premio MIN 2020 al Artista Revelación y al Mejor Álbum de Fusión y Músicas del mundo, o el Premiu Camaretá al meyor cantar en asturiano por su composición Rambalín.

22:00 h Festival Rap-Cons Es.Pabila. Batalla de Gallos con Arkano de juez y Chamizo y Lykos.Exhibición de freestyle. Lugar: Espacio Vías. Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 h Gira de Verano Dial 2026. Con la actuación de Cepeda, María Parrado, Norán, Guille Toledano, La Llave, Borja y Kalenn. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:30 h Concierto de Noa. Plaza Mayor.Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor.

23:30 h Concierto de Drum Show. Plaza Mayor. Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor.

Feria artesanía

DOMINGO 21 DE JUNIO

9:00 h Diana Floreada en la plaza de San Martin.

De 9:00 a 15:00 h LV Trofeo de Judo San Juan y San Pedro. Organiza la Federación de Judo de Castilla y León. Pabellón de Puente Castro.

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 9:30 a 14:00 h VII Trofeo San Juan Pistola Estándar. Organiza C.D.T.O Legio VI Victrix. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Acceso restringido a participantes. Inscripciones: Aplicación RIDON.

De 10:00 a 17:00 h MMR Power Race León Gravel: carrera organizada por el Club Deportivo Maragatos Bike. Inicio en el Centro Deportivo Supera con recorrido por Villaquilambre, Riosequino del Torío, Cascantes de Alba, Camposagrado, Lorenzana y llegada a León. Inscripciones www. power-race.es.

De 10:00 a 15:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2026. Organiza el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico.

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h Comienzo de la caza de notas musicales de ‘Musizón al Rescate’. V aniversario Cazando la nota DO en la plaza de San Marcelo. Organiza la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 2, niños de 36 meses. Habrá sorpresas con motivo del V aniversario.

12:00 h Eucaristía y posterior procesión del Corpus Chico por las calles del barrio de San Martín y barrio del Mercado. Bendición final en la plaza Mayor con la participación de una representación de los pendones de la provincia. Organizada por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz. (Festividad declarada Bien de Interés Turístico de Castilla y León en 2022).

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 21:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de tazas, tattos, amigurumis, carteras, cómic y Hamma Beads. Lugar: Espacio Vías. Gratuito.

De 17:00 a 20:30 h Go Skateboarding Day. Organiza Club Skate León. Skatepark del paseo de Papalaguinda.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

20:00 h Actuación de los grupos de bailes tradicionales: Aguzo y Zarzagán. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Exhibición de la academia de baile Infinity Dance Studio León. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Concierto Polo Nández. Plaza Mayor.

A partir de las 22:30 h Dj Set de Resaca Boys. Colectivo de dj’s leoneses con un espectáculo que abarca diferentes estilos musicales para todos los gustos. Plaza Mayor.Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor

El Concurso Hípico Nacional de Saltos, en una edición anterior.Jesús F. Salvadores

LUNES 22 DE JUNIO

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 20:30 h Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas San Juan y San Pedro del Club Deportivo Polígono X en las modalidades de rana, bolo leonés, tarusa, monterilla, petanca y billar romano. Organiza el Club Polígono X. Bolera cubierta Polígono 10. C/ Moisés de León.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 19:00 h Festival de Sevillanas I. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Lunares de León. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 21:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

19:30 h Concierto de la Agrupación Folk de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen en el Teatro San Francisco.

19:30 h Pasarela León Moda 26. Organiza la agencia de modelos y azafatas CPI. Colabora Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

20:00 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza Mayor. Actuación de los grupos leoneses:

20:00 h Xeitu, con pasacalles: Surcos y Zarzagán

21:00 h Tolinches

22:00 h Solito Trovador

23:00 h D’Urria

20:30 h Concierto Asociación Coral y Recreativa Ordoño II. Iglesia San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino.

20:30 h Actuación de la academia de baile Diana Mendoza. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Club 100. Actuación de Huecco en Espacio Vías. Con la colaboración de CADENA 100. Entradas con invitación.

Imagen del cantante Huecco, que el sábado actuará en Valencia de Don Juan.

MARTES 23 DE JUNIO

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza Gigantes del Basket, Pabellón La Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza por Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona centro. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

18:30 h Día de la Identidá Llionesa en la plaza Mayor con las actuaciones:

20:00 h Cinco Notas

21:00 h Lester & The Bangs

22:00 h Taikonautas

23:00 h Voodoo Lovers

00:00 h Turbina

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

De 20:00 a 21:00 h Festival de Sevillanas II. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Puente Castro. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 21:00 a 23:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Actuaciones de los grupos de bailes tradicionalesCalecho y Barandal. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Exhibición de la escuela de baile Coppelia León. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Actividad “Fotografía los Fuegos de San Juan” con la Asociación Focus. Salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales. Comenzará la actividad a las 22:00 h de la Noche de San Juan. Punto de reunión en el aparcamiento del antiguo Toys’r’us, junto a Carrefour, para subir a los antiguos depósitos de Las Lomas desde donde se guiará a los participantes

para tomar las fotografías. Con las mejores fotos de los participantes se hará una exposición. Para inscribirse y obtener más información dirigirse por mail a info@focusleon.es. Cada persona debe llevar su propio material fotográfico, cámara, trípode, ropa de abrigo, etc.

23:30 h Espectáculo de fuegos artificiales ‘LUZ REAL’ a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

00:00 h Hoguera especial de la Noche de San Juan, en honor a ‘URRACA I DE LEÓN’. Zona de Eras de Renueva, junto a IES Eras de Renueva. Esta hoguera estará expuesta desde el día de su montaje.

00:30 h La Batalla del Rock ¡Cuarto Asalto! “David contra Goliat”. La Última Legión VS Strenos Rock Band. Explanada de los Pendones Leoneses.

Los fuegos artificiales llenarán de luz la noche roblana

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

De 8:00 a 15:00 h Feria tradicional equina de ‘San Juan’. Mercado de Ganados de León. Ctra. Vilecha.

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza Gigantes del Basket. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

9:45 h LXVIII Trofeo San Juan de Bolo Leonés por equipos. Bolera de San Marcos.

10:00 h LXVIII Trofeo San Juan de Bolo Leones. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de San Marcos.

10:45 h Fiestas de San Juan. Asociación de Vecinos del barrio San Pedro de las Huertas - La Serna en colaboración con la parroquia de San Juan de Regla. Procesión de San Juan Bautista con los pendones de los pueblos del Alto Torío. Salida desde la parroquia a las 10:45. Recorrido: Dante, La Serna hasta el Ceas La Serna, plaza de San Pedro, San Juan, San Guillermo, avenida Real, rotonda Miguel Zaera, Miguel Zaera, Profesor Xaime Andrés, Escritora Eva González, Cayo Jesús Fernández Espino.

12:30 h Eucaristía en honor a San Juan Bautista en la Parroquia San Juan de Regla.

14:30 h Paella de la fiesta de San Juan Bautista en la calle Joaquín López Robles.

18:00 h Exhibición de Lucha Leonesa.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Re en la plaza del Grano. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 3, niños de 4 años.

11:00 h Misa oficial de San Juan con la asistencia de la Corporación Municipal. Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.

11:30 h Exposición del Altar Tradicional del Día de San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San Marcelo, puerta de la Iglesia.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:30 h Actuación de la Banda de Música de León. Templete de Música de la Condesa. Paseo Condesa de Sagasta.

13:30 h Lectura de los Decreta: “Defiende tu tierra, defiende tu historia”. Organiza la Asociación de Amigos de los Decreta. Templete de Música de la Condesa. Paseo Condesa de Sagasta.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Barrio Romántico, Los Cubos y Santa Marina. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pinta caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol, chapas, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

20:00 h Actuación de los grupos de bailes tradicionales San Pedro del Castro y Xeitu. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Exhibición de la escuela de baile Emotion Dance. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Concierto de Revolver. Plaza Mayor.

22:00 h Actuación de ‘La Misión, el espectáculo más grande de España’. Más de tres horas de actuación. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:30 h XII Jornadas Culturales Rey Ordoño. Noche de San Juan: animación musical con el Probe Miguel. Organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la AA.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia, junto al Polideportivo.

Virginia Moran

JUEVES 25 DE JUNIO

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Gigantes del Basket. Pabellón La Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Mi en la plaza Mayor. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de los grupos de Percubón, niños de 5-7 años.

11:30 h Taller de Grafitis-Arte Urbano, entrada libre. Plaza de Toros Leon Arena.

De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h (horario comercial) VI Fiesta del Comercio en la Calle. Organizan las asociaciones de comercio de León: Aleco, Centro León Gótico, Zona Comercial Crucero, Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro y Leonorte Empresarios con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio. Su objetivo es potenciar el comercio tradicional, así como la dinamización de las calles a través de la decoración y sonido realizada al efecto para esta jornada. La fiesta estará amenizada por la Agrupación Municipal de Música Tradicional de la Escuela de Valverde de la Virgen.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 17:30 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres dePilates, Pulseras, Toka 4, Tottebag Pintura y Bailes. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Barrio San Mamés, Nocedo y Palomera. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

19:00 h “De barrio barrio”. Gala final del taller de Danza Inclusiva. Organiza, Ayuntamiento de León, Concejalía de Bienestar Social y Juventud. Auditorio Ciudad de León. Acceso con invitación. Más información: https://auditorio.aytoleon.es.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

20:00 h Concierto de Nadia Álvarez. Plaza Mayor.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales Tenada. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Academia de baile Escuela de Danza de León. Plaza de San Marcelo.

20:45 h Concierto de la BigBand de la Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen. Plaza de Las Cortes Leonesas.

22:00 h Recorrido Romántico por León – Memorial Miguel Delgado nº 55. Acompañamiento Banda de Música de León. Título: ‘Raíces históricas, 23 legado y memoria’. Inicio en Ayuntamiento de León, Ordoño II. Coordinador: Máximo Cayón Diéguez. Acompañamiento musical: Banda Municipal de Música de León. Intervienen: Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural, Sarita Álvarez Valladares y Máximo Cayón Diéguez.

Primera parada: Ordoño II, 10. Tema: ‘30 años de la nueva sede administrativa municipal’. Ponente: Sarita Álvarez Valladares.

Segunda parada: Plaza de las Cortes Leonesas. Tema: ‘Urraca I de León,

Regina et Imperatrix Hispaniae’. Ponente: Gonzalo Francisco González Cayón.

Tercera parada: Travesía de la Reina. Tema: ‘75 años del Teatro Emperador’.

Ponente: Alicia López Martínez.

Cuarta parada: Jardín Obispo Cuadrillero (Travesía edificio Correos. Parque de San Francisco) Tema: ‘100 años de unas estampas milenarias. Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz’. Ponente: Máximo Cayón Diéguez.

Quinta parada: Parque de La Chantría, C/ Padre Javier de Valladolid (explanada monumento de los Donantes de Sangre) Tema: ‘El convento de San Francisco y la ciudad de León. Homenaje a San Francisco de Asís en el VIII centenario de su tránsito’. Ponente: Esperanza Fernández Suárez.

21:00 h Concierto de LaPuraSangre. Plaza Mayor.

22:30 h Concierto de Ana Torroja. Explanada de los Pendones Leoneses.

EFE

VIERNES 26 DE JUNIO

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza Gigantes del Basket. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Fa en la plaza de Regla. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizones bebé y Musizones, niños de 12 a 24 meses.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres deToka 4, tottebag, pintura, L.S.E., percusión, maquillaje y uñas, jabones, yoga y edición de fotografía. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 17:00 a 22:00 h León Cup 2026 - Fútbol 7. Organiza la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de La Palomera.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas San Claudio y Chantría. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

19:30 h Exhibición de la Academia de baile Ikas Dance. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Actuación de los grupos de bailes tradicionales Agavica y Andadura. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Coro Espiga, León. Concierto XXV Aniversario dirigido por Carlos Alirio Salamanca Olaya. Iglesia de San Martín. C/ Plegarias, 3.

20:30 h Jaula 13. Ildefonso Rodríguez y alumnos de Improvisación de la EMMUDAE. Casa Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco, 33. Línea bus 1.

22:00 h Concierto de Café Quijano. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Concierto Lucía de la Puerta.Plaza Mayor.

Cafe Quijano, en la 26 edición de los Grammy celebrada en Las Vegas.CRISTÓBAL HERRERA

SÁBADO 27 DE JUNIO

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza por Gigantes del Basket. Pabellón La Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:00 a 14:00 h X Certamen de pintura rápida, memorial José Luis Pereletegui, premios para los ganadores, inscripción abierta 670 914 000.

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 10:00 a 22:00 h León Cup 2026 - Fútbol 7. Organiza la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de La Palomera.

De 10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organiza la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones: www.stretbaskettour.com.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Sol en Puerta Castillo. Organiza la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de instrumentistas de todas las edades.

12:00 y 16:00 h Día de la Moda en el Olímpico de León. Organiza 9TV y Olímpico de León. Desfiles de marcas de ropa y tiendas de León.

De 12:00 a 14:00 h Exhibición Capoeira. Organiza la Asociación Cultural Berimbalada de León. Plaza de San Marcos, zona anfiteatro.

De 12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Plaza de Puerta Obispo.

De 12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 16:00 a 21:00 h. XXVI Torneo de Pulsos Ciudad de León. Organiza el Club Lancia de Lucha de Brazos. Pabellón del Estadio Hispánico.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de chapas, urban dance, tarjetas, barro, tattos, atrapasueños y pulseras. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 20:00 h Pasacalles de Capoeira, acrobacias, batucada y samba organizadopor la Asociación Cultural Berimbalada de León. Salida: Avda. Ordoño II (junto a Guzmán), Santo Domingo, San Marcelo, calle Ancha, plaza de Regla.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona centro, San Marcos, Eras de Renueva, Pinilla y El Crucero. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

19:00 h Corrida de toros. Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante. Ganadería: 6 toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Plaza de Toros León Arena. Organiza Funtausa. Venta online desde el 13 de mayo, taquillas de la plaza desde el lunes 8 de junio.

19:30 h Gala / Casting Royal Senior & Silver Castilla y León. Entrada libre. Olímpico de León.

20:00 h Actuación de grupos de bailes tradicionales Asociación Cultural Hacendera de León y Grupo de Bailes Esla. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Exhibición de la academia de baile Rumballet. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Concierto de Lérica. Plaza Mayor.

De 21:15 a 22:00 h Exhibición de Esgrima Láser. Organiza el Club Deportivo Federado Ludosport León. Plaza Santo Martino.

21:30 h Concierto de Comandante Twin. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:00 h Concierto de Nico Montero. Parroquia de San Juan de Regla.

3:00 h Concierto de Zahara: ‘Zahara Rave’. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Degustación de las tradicionales sopas de ajo a precios populares. Con su cazuela y vaso. Plaza Mayor. Organiza la Federación de Peñas y amenizado con charangas.

VIRGINIA MORÁN

DOMINGO 28 DE JUNIO

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 10:00 a 20:00 h León Cup 2026 - Fútbol 7. Organiza la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de La Palomera. C/ Emilio Hurtado.

De 10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organiza la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones: www.stretbaskettour.com.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota La en la Plaza San Isidoro. Organiza la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi teclado. Niños de 5 a 7 años. Por ser el V aniversario habrá sorpresas.

11:30 h Corro de Lucha Leonesa de Base. Organiza la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León. Parque de la calle Coriscao (zona Palomera).

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 21:00 h Programa Es.Pabila. Talleres detazas, tattos, amigurumis, carteras, cómic, y Hamma Beads. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Santa Ana, José Aguado y La Lastra. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

19:00 h La Magia del caballo, subcampeones del mundo. ‘El hechizo de la Rosa’. Plaza de Toros León Arena.

De 20:00 a 21:00 h Festival de Sevillanas III. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Luz del Norte. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 21:00 a 23:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Actuación del grupo de bailes tradicionales Trancare. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Coro Cappella Lauda, concierto de verano, director Raúl Martínez Villanueva, pianista Carlos Bollo, Iglesia de Santa Marina la Real.

21:00 h XXI Festival Flamenco. En homenaje a La Fragua de La Isla de San Fernando, Cádiz, presidente “Antonio Aparicio Mota”. Presenta Carlos Feo. Aroa Cala (cantaora), Ricardo Ríos y su grupo, Jesús de la Pily (guitarrista), Manuel de los Ríos (cajón), Adriana (bailaora) Bilbao, Raúl “El Bule” (bailaor), Jaime Villar “Candie” (cantaor), Agustín Mancheño (cantaor), Aly de la Tota (palmero), Luis de Pijote (palmero). Plaza Mayor.

21:30 h Concierto de Marlena. En colaboración con Europa FM. Explanada de los Pendones Leoneses.

El baile para mayores gozó de mucha animación. J. NOTARIO

LUNES 29 DE JUNIO

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en: https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León. Día del Niño.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el área de fiestas de Puente Castro,Polígono 10 y El Ejido. Con la colaboración de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

De 19:00 a 21:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Parque de Quevedo, Templete de la avenida La Magdalena.

19:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Si en la Plaza de San Marcos. Organiza la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi Guitarra, Mi Violín y Mi flauta. Niños de 5 a 7 años.

20:00 h Actuación del grupo de bailes tradicionales Malvasía. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Concierto de Los Taberneros. Plaza Mayor.

21:30 h Showcase Concierto de Bombai en colaboración con Europa FM. Espacio Vías. Acceso con invitación.