«Esta bien invertir en Marruecos pero primero en nuestra casa»

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, repasó ayer la actualidad de su municipio en la tertulia de El Filandón, y en la que moderados por del jefe de La 8, Roberto Núñez, también participaron el redactor de Diario de León, Armando Medina, y el de Radio.es, Arturo Martínez.

MUNICIPAL

Cambios en la corporación. El alcalde de La Bañeza ha asumido recientemente las áreas de Personal, Hacienda y Turismo, después de que dos de sus concejales dejaran el acto por motivos personales. «Esto me está permitiendo tener una mejor visión de estas áreas y tener también una mejor composición de la actividad municipal. Estas áreas necesitan un giro, y ahora puedo tomar decisiones de primera mano. En Hacienda estamos realizando una labor encomiable, ya que hemos saneado las cuencas dejando la deuda a cero y dando al Ayuntamiento una liquiden que nos permite hacer muchas cosas. Pocos ayuntamientos pueden hacer esto. En Turismo, entre otras cosas, estamos trabajando ahora junto al Motoclub Bañezano en dar una mayor difusión al Gran Premio de Velocidad para que tenga una mayor proyección».

INFRAESTRUCTURAS

Varapalo a los proyectos de León. El reciente varapalo en el Congreso que han sufrido infraestructuras vitales para la provincia, como el Corredor Oeste o la Vía de la Plata, cuya propuesta de adelantar su ejecución fue rechaza por el PSOE y por los independentistas ha caído en León como un jarro de agua fría. «Estamos entre una gran decepción y la desilusión, pero ninguno de los alcaldes implicados en estos proyectos vamos a renunciar a estos proyectos tan importantes no solo para nuestras zonas, sino para todo el país. Lo que es un despropósito es que tengamos un Gobierno capaz de hacer cualquier cosa con tal de segur en el poder, y lo que consigue con estas cosas es enfrentar a los territorios. Cuando tu gobiernas hay que gobernar para todos. Lo que es una pena que no se impulsen proyectos como este que suponen unir el Atlántico con el Cantábrico, y comunicar nuestros puertos con el de Oporto que es uno de los más importantes del mundo, y luego tengamos que devolver el dinero que viene de Europa porque no se ha invertido».

MINISTRO PUENTE

Reunión pendiente. Ante este nuevo agrario, el alcalde de La Bañeza aseguró que tiene previsto, junto a otros alcalde de la provincia, solicitar una entrevista a ministro de Transportes, Óscar Puente. «Lo conozco personalmente y no puede entender como una persona de la zona puede hacernos esto, nos deje morir así. Tanto el Corredor como la Vía de la Plata son pasos naturales que ya utilizan los romanos. Seamos sensatos, está muy bien apoyar las infraestructuras en Marruecos, pero primero hay que mirar para nuestra casa».

PROYECTOS

Centro de Innovación Social. La Bañeza, participa junto a Puebla de Sanabria (Zamora) y Ciudad Rodrigo (Salamanca), y las diputaciones de estas tres provincias, en un Centro de Innovación Social que acaba de recibir una inyección de 150.000 euros. «Es un centro que busca evitar la burocracia para que las ayudas lleguen a los territorios, concretamente a las zonas transfronterizas, y crear riqueza como por ejemplo se hace en Galicia. Estos centros son dinamizadores del territorio cuya misión es crear riqueza y oportunidades implicando a toda la sociedad, no solo a los ayuntamientos y a las diputaciones, también a las universidades, a las empresas, a las fundaciones... Cada área tiene su zona de influencia, que a veces se solapan, de lo que se trata es de eliminar esos impedimentos que surgen por pertenecer a distintas provincias».

DESARROLLO INDUSTRIAL

Falta de suelo. Carrera lamentó como muchas empresas que se interesan en la zona tienen que desistir finalmente por la falta de suelo industrial. «Hay empresa interesadas en La Bañeza porque es una zona muy interesante, lo que pasa es que nos falta suelo industrial, pero estamos trabajando en ello, comprando suelo y negociando con un polígono privado su compra. Lo que es lamentables es la burocracia que tienen que asumir los empresarios para poner sus proyectos en marcha, lo que puede acarrear retrasos de hasta tres años, por lo que es lento y frustrante para muchos».

RELACIÓN CON ASTORGA

Ciudades hermanas. Lejos de antiguas rivalidades sin sentido el alcalde de La Bañeza defendió la «excelente» relación con la ciudad de Astorga. «Son dos ciudades que están juntas, por lo que lo que es bueno para una es bueno para la otra, y en esa sintonía estoy con el alcalde de Astorga. Nosotros les acabamos de asesorar con el servicio de la ORA y ellos a nosotros ahora con la Policía Local. Tenemos prevista una reunión para hablar de temas como infraestructuras, temas culturales, industria, licitaciones....».

En los últimos años hemos hecho un trabajo encomiables para sanear las cuentas del Ayuntamiento hasta conseguir eliminar la deuda y conseguir que haya una cierta liquidez que nos permita hacer cosas en el municipio».

​Hay muchas empresas interesadas en instalarse en La Bañeza, el problema es la falta de suelo industrial. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en solucionar este problema comprando terrenos y negociando».

​Es verdad que entre La Bañeza y Astorga ha existido una rivalidad, pero nunca enconada. Ahora, ambas ciudades trabajamos más juntas que nunca, porque lo que es bueno para una, es bueno para la otra, hay muy buena sintonía».