Preocupación en Acor por la entrada de azúcar de Ucrania y Mercasur

El presidente de Acor, Jesús Posadas, denunció este martes los «perjuicios importantísimos» que está provocando la entrada de azúcar desde Ucrania al mercado europeo sin apenas aranceles, como el cereal, y advirtió de que el futuro acuerdo con Mercosur puede dar la puntilla al sector, porque no contempla cláusulas espejo, para establecer para los productores del otro lado del charco las mismas exigencias que a los de la UE.

Posadas, que presidió en la sede de Acor en Olmedo (Valladolid), la Asamblea General de socios de la cooperativa, criticó que llevan dos años, sufriendo la entrada de azúcar de «nuestros amigos los ucranianos» y precisó que está llegando «diez veces más» que antes de los acuerdos con la UE.

El dirigente agrario puso de relieve que el mercado en Europa «está bajando» por la apertura de las fronteras al azúcar ucraniano, país que está obteniendo «grandísimos beneficios» por sus costes de producción y los pequeños aranceles que soportan.

El presidente de la cooperativa incidió en que les preocupa «muchísimo» el impacto del azúcar de Ucrania, y afirmó que «los acuerdos que está tomando Bruselas para apoyar a los amigos ucranianos, los estamos pagando los agricultores de Castilla y León».

Posadas cargó, en este contexto, contra Bruselas, porque «está defendiendo muy poco al campo a favor de otros beneficios que creen que están obteniendo». «Lo pagamos nosotros», sentenció, para advertir de que si Ucrania entra en la UE en 20230 sin unos «buenos acuerdos agrícolas, va a ser una catástrofe para el campo de Castilla y León».

En cuanto al acuerdo con Mercosur, mostró su «gran preocupación» sobre todo ante el Ministerio de Agricultura, que asegura que es «un logro, un acierto», cuando «supone un gran problema», porque supondrá la entrada de más azúcar «cuando el mercado europeo está ya bastante saturado y bajarán aún más los precios».

Recordó que el campo ha salido a la calle y lleva tiempo exigiendo cláusulas espejo para los productos que llegan de terceros países y advirtió de que el posible acuerdo no las recoge, lo que supondrá, si se firma, «gravísimos daños para el agricultor» además de una situación de «dumping social» ya que los requisitos que aquí se exigen en fitosanitarios y abonos, «allí no».

Posadas agregó que frente al proteccionismo ambiental de la UE, allí «si se tiene que deforestar para producir más, se hará» y además, dijo, «la trazabilidad no es la misma» que en la UE, donde «tenemos la mejor seguridad alimentaria, que nos cuesta trabajo y dinero». «Al final estamos consumiendo productos de terceros países que no la tienen y no nos informan», criticó.

En este contexto, puso de manifiesto el descenso del precio del azúcar, que está permitiendo reducir el de la cesta de la compra, y apuntó a que hoy es «muy inferior» al de cuando el sector era noticia por sus alzas, porque «se produce en Europa un millón de toneladas más».

En cuanto a la campaña que entra, no quiso desvelar cómo pagará la cooperativa, y se limitó a señalar que se conocerá en una jornada técnica en Medina de Rioseco, el el día 18, donde se desvelará la oferta y también se hablará de mejora de semillas.

