José Valín defiende el proyecto de las balsas del Órbigo como mejor alternativa

Publicado por Roberto Pérez Abella León Creado: Actualizado:

El Teatro de La Bañeza, ha acogido este miércoles una jornada técnica sobre el futuro de la agricultura en la provincia de León, en cuyo acto ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto a otras personalidades como la de Manuel Pimentel, antiguo ministro de Trabajo Social, o la de José Valín, exconsejero de Agricultura de la Junta, entre otros asistentes al acto, que fue hospedado por el alcalde del municipio, Javier Carrera.

Valín ha recordado «el alto interés y la alta necesidad» que continua teniendo la construcción de las balsas en los parajes de la ribera del Órbigo, de la Rial y los Morales, como fórmula para garantizar el riego. «Además, no entiendo el que unos proyectos que tampoco son tan importantes desde el punto de vista medioambiental, pero que son vitales para el desarrollo de la zona, tengan tantas reticencias por parte de los organismos que en estos momentos tienen la responsabilidad» ha señalado el que fuera presidente de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Por su parte, Valín ha parafraseado a Emilio Lamo de Espinosa y coincide con el antiguo ministro en que «hablar de agricultura hacia el futuro es hablar de regadío», por lo que considera que «en un territorio como este de León, donde es verdad que se siguen haciendo modernizaciones de regadío, es necesario avanzar con toda la velocidad que se pueda en esa materia, porque el futuro está ahí».

Cabe destacar que para Valín «no tiene sentido que una infraestructura que tampoco es muy grande y que no es tan problemática, resulte que se esté posponiendo por razones mal llamadas medioambientales, porque en un territorio como este, no tiene sentido», pero reconoce que sería necesario tener en cuenta todo los aspectos de sostenibilidad ambiental, como por ejemplo, la escala de peces, a pesar de que «si no hubiera embalses muchos días del año no habría peces, porque no habría agua en los ríos».

Asimismo, Pimentel, augura por su parte una buena perspectiva del sector agrario, «el campo tiene en estos momentos un buen futuro, la sociedad parece que se va dando cuenta de la importancia de garantizar los alimentos y además los precios agrarios van a ir subiendo» señala el exministro. El motivo, a su juicio, viene motivado «porque vende un ciclo de precios muy bajos y porque la desglobalización, los aranceles y demás, están haciendo que la materia prima suba, eso quiere decir que vamos a tener precios agrarios más altos, pero al mismo tiempo que el agricultor va a tener que ser mucho más profesional y adaptarse a nuevas tecnologías, porque los insumos también van a subir" concretó el experto.

La Junta de Castilla y León ejecuta en la actualidad obras por valor de 87 millones para modernizar y mejorar la eficiencia energética del regadío de la provincia de León, según ha avanzado hoy la consejera de Agricultura, durante la apertura de la jornada «El futuro de la agricultura en la provincia de León» celebrada en La Bañeza.

González Corral ha destacado que actualmente están activas seis obras donde la Junta invierte 69 millones de euros para la modernización y mejora de 18.953 hectáreas. En concreto, Ribera Alta del Porma, Margen Izquierda del Porma Sectores II y II, Canal Bajo del Bierzo Fase I-B, Canal de Velilla y Zona regable de Llamas de la Ribera. Además, se ejecuta la infraestructura rural de la modernización del regadío de Bustillo del Páramo-Canal del Páramo Alto.

Junto a ello, también están en ejecución dos obras de energía fotovoltaica para mejorar la eficiencia en el riego de 6.750 hectáreas del Páramo Medio y Presa de la Tierra, a la que hay que añadir la instalación fotovoltaica del Canal del Páramo que ocupa 17.000 ha y que acaba de finalizar. Entre las tres suman 18 millones de inversión.

El conjunto de las obras relacionadas con el regadío en la provincia de León se completa con la próxima licitación de la instalación fotovoltaica del Páramo Bajo (24.000 ha), la creación del nuevo regadío de Valderas (1.000 ha) y las obras de infraestructura rural de la zona de modernización del Canal Alto de Villares y Presa de la Tierra (3.600 ha).

Durante su intervención en la jornada, González Corral ha considerado que es fundamental favorecer el relevo generacional en el campo para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería. «Sin jóvenes y mujeres dispuestos a tomar el testigo de los actuales profesionales, cualquier esfuerzo por parte de instituciones públicas y privadas carecerá de sentido.

Es fundamental hacer atractivo un sector que ofrece oportunidades y es esencial para la sociedad», ha afirmado. En la convocatoria de 2024 de incorporación de jóvenes, cuya cuantía máxima ha pasado de 70.000 a 100.000 euros, la Junta ha resuelto favorablemente 673 ayudas por valor de 26,5 millones. En febrero ya se ha abonado un primer anticipo de casi 3,3 millones en León para 94 usuarios.