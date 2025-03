El futuro del campo está en León

La primera mesa redonda del II Congreso sobre la economía del sur de León. Kilómetro Cero de la Creación de Riqueza, que se está celebrando en la Biblioteca Pública Municipal de La Bañeza, puso el foco en El campo, motor económico y social, como título, y corroboró el papel esencial de la agricultura y los agricultores en la provincia de León más allá de la tradición para ser estratégicos y creadores de riqueza. La mesa, moderada por la periodista de Diario de León, Pilar Infiesta, contó con la participación de Julio Martín, director general de Prodeleco; Javier Martínez Santos, director técnico de Agromar Servicios Agrícolas; y Jaime Rodríguez, asesor agrícola de Rajorsa.

Además de resaltar la importancia del sector, las intervenciones de los expertos pusieron de manifiesto que hay futuro en la agricultura, aunque siempre alertas a factores externos inevitables como la legislación o las reglas que cambian de un lugar a otro, en exportaciones e importaciones. Pero lo global dejó también espacio a lo local, e incluso, lo particular. Así, a la pregunta de si alguien tuviera la intención de dedicarse al mundo de la agricultura desde cero, Javier Martínez aseguró que "para una persona ajena al mundo de la agricultura sería imposible que se incorporara", en el sentido de la complejidad que encarna esta actividad, y refiriéndose más a las posibilidades que surgen de entornos familiares o producciones asentadas.

Pero como suele ocurrir cuando la agricultura logra convertirse en tema de debate, en la mesa redonda que dio comienzo a las 11.10, ya Jaime Rodríguez dijo que "no jugamos todos con las mismas reglas", al hilo de una legislación que no contenta a nadie. "En lugar de una PAC tan genérica deberían centrarse en las posibilidades de los territorios. Ver en cada territorio en qué se consigue dar rentabilidad y una rotación de cultivos", añadió.

Porque además, prosiguió el asesor de Rajorsa, "hay muchas costes que no se ven reflejados. La maquinaria, el desgaste, eso no se ve desde el punto de vista de hacienda. Como decían Julio y Javier, en el campo hay que conocer la cultura de cada zona", aseguró.

Se refierron por ello a que productos emblemáticos de cada zona no tienen asegurada su supervivencia, porque también coincidieron en decir, a modo de ejemplos, que las alubias o el lúpulo podrían desaparecer. Pero no porque no sean rentables sino porque la legislación va a impedir su producción. En el momento que no hay comunicación con los agricultores y los despachos son el lugar de decisión, va a desaparecer.

Los tres intervinientes alertaron sobre la necesidad de esa comunicación, y Jaime Rodríguez puso el ejemplo de la desafortunada sanción por el sistema de riego en la zona de La Valduerna. Pero era sólo la forma de demostrar que la falta de comunicación es una constante.

Estos aspectos concretos no impidieron que se abordaran temas globales. "El consumidor se ha dado cuenta en estos años de la subida que ha tenido los productos desde la guerra de Ucrania. Ahí nos damos cuenta y el ciudadano es sensible a que tenemos que tener en cuenta más el origen del producto", propuso Julio Martín.

Pese al tono reivindicativo se intuía también la confianza y esperanza en un gran sector como es el agrícola, en León y en España. Así, Jaime Martínez, de Agromar, fue claro al remarcar que modernizar los regadíos era clave: "León es el futuro del campo en España. Porque tiene los pantanos. Igual que en trabajos hay jóvenes que no quieren hacerlos, en el campo la modernización puede ser el futuro. Para atraer una industria manufacturera tienes que convencerles de que tienes los medios. Caminos en condiciones y regadío para trabajar con explotaciones en condiciones. Se está haciendo bien donde teníamos el germen: el pantano. Donde no lo teníamos dejamos olvidados los que eran los mejores terrenos. Las vegas. Como Alija del Infantado, que no ha hecho todavía la concentración y modernización, según subrayaron los ponentes de este interesante y dinámico encuentro.

Javier Martínez abundó en ese valor estratégico de las vegas: Las vegas tradicionales eran auténticos centros de cultivos hortícolas: "Demandarían mano de obra. La provincia es grande. Siempre habrá otras zonas pero las de las vegas y los ríos son las ideales para el asentamiento de esas empresas que podrían añadir valor a lo que se produce", dijo.

Y es que un un punto muy destacado del valor de la actividad agrícola y su futuro es que implique a otros sectores en el proceso. Porque se repitió que los agricultores, como empresarios que son, no quieren ayudas que no van a ningún sitio. Julio Martín indicó al respecto que "cualquier cultivo se puede instalar. Pero si se instala sólo por las ayudas puede ser equívoco. Claro que si al agricultor le supone un impulso eso es positivo", matizó.

La instalación de industrias, tal y como dijo Jaime Rodríguez, es uno de los caminos para darle valor añadido al fruto. "Hay 70.000 hectáreas de maiz y ninguna fábrica de piensos. Hoy los menores de 30 años que trabajan en la agricultura están solteros. Y es porque no hay esa otra opción de trabajo para el resto. Si hubiera esas empresas, esos polígonos, se fijaría población. Vender un vino a 1 euro o 10 eeuros da más beneficio, pero la riqueza viene por parte de la creación de industria que implica".

La Agenda 2030 no se pasó por alto, ni la estruendosa irrupción de Donald Trump y sus aranceles. Sobre lo primero se aseguró que existe el compromiso con seguir los pasos pero se advirtió de trabas sanitarias sin soluciones a las mismas. "hay muchas trabas sanitarias. Casos prácticos son que productos fitosanitarios que funcionaban bien se eliminan. Hay que hacer malabares con otros productos biotecnológicos que no dan los mismos resultados", alertó. Julio Martín.

Con todo, la mesa redonda dejó en aire optimismo y futuro para el sector. Jaime Martínez aseguró que "hay relevo, no mucho, pero la gente que queda está muy tecnificada. Va pasos por delante de una persona de otro sector. Gracias a los técnicos, están actualizados y al día. Están ilusionados. Los jóvenes del campo tienen hambre e ilusión".

Respecto a los aranceles, la opinión general de lo perjudicial que es para todos. Es duro para un agricultor ver que por cosas que no dependen de él burocracia.

Y para finalizar, hasta un poco de orgullo como sector que contribuye a que el país sea mejor: "El campo sí crea riqueza. El PIB crece por inflación porque suben los precios. El campo es riqueza de verdad, aunque sea en un país no sabe a qué quiere jugar", dijo Rodríguez.

Pero habría que quedarse en eso de que ahora el agricultor es un empresario, un autónomo, con un trabajo compatible con una vida social y amistades con otros trabajos.

Javier Martínez remató pidiendo a los políticos de arriba del todo que sean conscientes de que hacen cosas incorrectas. O no tener miedo a regular el agua. Y ya en la cercanía, "a los alcaldes les pediría que ya que conocen que los mensajes lleguen arriba. Que escuchen a la persona que conoce el territorio.

Julio Martín, en la misma tesitura propuesta por Pilar Infiesta: "Que atiendan, escuchen y se pongan en su piel, Que hagan políticas que ayuden. Y los alcaldes son conocedores. A veces no tienen fuerza o medios económicos. Es más importante porque el campo no tiene fronteras, es más interesante que los alcaldes hablen entre sí".

Para Jaime Rodríguez: "Hay que actuar a nivel local. Y hay que pedir libertad. Dejemos a la gente que se desarrolle para ser feliz en su trabajo. Y cuando pongamos una ley y burocracia que pongan una ley. A nivel local le pediría los alcaldes que no viven solo de su pueblo sino de la cabecera de su comarca. La industria necesita polígonos, facilidades".