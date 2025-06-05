La Junta controla al ganado de Mieres que pasta en León

El servicio de Agricultura y Ganadería de la delegación territorial de la Junta ha solicitado el acto de constitución de la Junta Ganadera a los 60 ganaderos de Mieres, y que han alquilado el monte de Los Hidalgos en Villafeliz de Babia para que pasten sus reses, ante la imposibilidad por sentencia judicial de que lo hagan en el puerto de Pinos.

Fuentes de la delegación han precisado que los ganaderos sí cuentan con la guías obligatorias para trasladar su ganado a León, ya que las solicitaron en su localidad de origen, un requisito que deberán tramitar en Villablino para regresar a Asturias cuando termine el periodo de pastos. Del mismo modo se les ha solicitado el código de pastos y las calificaciones sanitarias oportunas, para descartar que el ganado sea portador de ninguna enfermedad.