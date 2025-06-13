El grito desesperado contra el cierre de la Azucarera llega a León

Manifestación por la Azucarera en León.ÁNGELOPEZ

Las calles de la capital leonesa han servido este viernes de altavoz para las cerca de 750 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno, que se han manifestado contra el cierre de la planta Azucarera de La Bañeza. Una amplia representación política y sindical ha encabezado la marcha que partió de la sede de los sindicatos UGT y CC OO, en Gran Vía de San Marcos, y concluyó frente a la delegación territorial de la Junta, donde se ha leído un manifiesto contra la decisión de la multinacional AB Azucarera de poner fin a un siglo de historia de la refinería de la remolacha en La Bañeza.

El presidente del comité de empresa de la planta bañezana, Benigno Pérez, recien llegado de Madrid donde han mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha agradecido la respuesta de los trabajadores de la empresa venidos de las plantas de Miranda de Ebro, Toro y Benavente, así como de la sociedad leonesa que «no puede permitir de ninguna manera que se pierda más empleo en la provincia y más en concreto en la zona rural». Pérez avanzó que en este punto de conflicto «seguiremos luchando por nuestro empleo mientras nos acompañen los compañeros y la sociedad en general», ya que la empresa «no hace más que darnos largas y datos que no son reales, ya que está demostrado que necesitan gente para las zonas de la remolacha, y lo que proponemos es que se siga molturando en todas las plantas de la empresa, y para eso hay que pagar más a los agricultores para que el precio de la remolacha sea rentable».

A la protesta por las calles de León también ha acudido el secretario general del PSOE, Carlos Martínez, que ha asegurado que «desde el minuto uno» el Partido Socialista se ha puesto del lado de los trabajadores «abriendo puertas como la del ministerio de Agricultura, para revertir esta situación y evitar el cierre de la planta», un compromiso que también ha exigido a la Junta de Castilla y León, que según Martínez, «debe asumir el liderazgo de toda esta unidad de acción que se está movilizando, ya que es quien tiene las competencias en la materia».

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha estado acompañado por gran parte de los diputados y por una numerosa representación de alcaldes, de todos los colores políticos, ha destacado que lo que está muy claro es que se ha demostrado que «la fábrica es rentable, de hecho la empresa no la quiere vender, y sobre todo es rentable porque tiene a su alrededor muchas hectáreas de remolacha, ya que León es la principal provincia productora, lo que garantiza ese producto kilómetro cero». El presidente tildó de incongruente el cierre de la planta y obligar a los agricultores de la provincia a que lleven su producto a molturar a otras provincias con el coste añadido que esto supone. Todo, además, cuando está demostrado que la industria demanda azúcar, y demanda azúcar de León, no la de Ucrania ni la el sur de América, que no tiene la misma calidad ni las mismas condiciones sanitarias».

Por su parte, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, que estuvo acompañado por el alcalde de León, José Antonio Diez, ha querido destacar que «la voz de toda La Bañeza y de todas las comarcas agrarias se han unido hoy en León en contra de algo que creemos que es injusto como el cierre de nuestra planta que ha demostrado que es rentable y viable, que emplea a 150 personas y que genera más de dos mil puestos de trabajo de manera indirecta, por eso pedimos al Gobierno de España que fuerce a la empresa para que ese ERE sea finalmente un Erte, y se haga un plan de futuro para la fábrica bañezana».