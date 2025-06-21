Ocho medallas para los vinos de la DO León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los vinos certificados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen León sumaron esta semana otras ocho medallas a su magnífico palmarés 2025, en este caso en el concurso más importante, prestigioso e influyente a nivel mundial.

Decanter World Awards (DWWA) reconoció con sus premios la calidad de elaboración de cuatro bodegas de la zona de producción vitivinícola del sur de la provincia y del enorme potencial enológico de sus dos variedades de uva de referencia: la Albarín en el caso de los blancos y la Prieto Picudo para la vinificación de rosados y tintos.

En un certamen internacional en el que conseguir una distinción de cualquier tipo es ya un triunfo para los participantes, tres vinos de la Denominación de Origen León se alzaron finalmente con medallas de plata. Se trata del blanco ‘Pincerna Albarín 2024’ (92 puntos sobre 100), de la bodega Pincerna (Grajal de Campos), y de los tintos ‘Peregrino 14’, de la añada 2018 (91), de Gordonzello (Gordoncillo), y ‘Don Suero’, de la cosecha de 2020 (90), de Vinos de León-Vile (Valdevimbre).

Las otras cinco medallas, de bronce en todos los casos, fueron para los también blancos de la variedad Albarín ‘Peregrino 2024’ (89), de nuevo de Gordonzello, y ‘Valjunco 2023’ (88), también de Vinos de León-Vile; el rosado ‘Khur 2024’, de la bodega de Gordoncillo, y los tintos ‘Golán’ (87) y ‘Tampesta’ (87), ambos de la añada 2021 y de la bodega Tampesta-Andrés Marcos, ubicada también en Valdevimbre.

En lo que va de temporada, los vinos certificados por la Denominación de Origen León acumulan ya cuarenta y nueve medallas (tres grandes oros, veintiséis de oro, quince de plata y cinco de bronce) en los grandes certámenes internacionales, confirmando las excelentes cualidades organolépticas y el extraordinario potencial enológico de las variedades autóctonas de referencia en el territorio vitivinícola del sur de la provincia de León y norte de Valladolid: Albarín en el caso de los blancos y Prieto Picudo para rosados y tintos certificados por el Consejo Regulador.

Los premios Decanter World Wine Awards alcanzaron este año su vigésimo segunda edición, con récord de participación: 57 países y 18.244 vinos evaluados. Desde su creación, los DWWA han consolidado su reputación como el mayor y más influyente concurso de vinos a nivel mundial, aclamado y fiable sobre todo por su riguroso proceso de evaluación a ciegas. Durante dos semanas, 248 catadores profesionales en representación de 35 países (entre ellos 72 masters of wine y 22 master sommeliers) examinaron, debatieron y certificaron los méritos de vinos procedentes de las más diversas zonas de producción del planeta vitivinícola.

El prestigioso concurso británico, con extraordinaria influencia en el mercado anglosajón del vino y un enorme poder crítico sobre su consumo, confirma así su papel como referencia mundial tanto para profesionales como para aficionados al vino que buscan calidad contrastada en todos los niveles de precio y origen.