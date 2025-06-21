Las vaquillas y el festival de rock da el pistoletazo de salida a las fiestas del Corpus en Pobladura de Pelayo García

Las fiestas del Corpus en Pobladura de Pelayo García arrancaron a las once de la noche de este viernes con la primera suelta tradicional de vaquillas que congregó a numerosísimo público en la plaza de toros y las calles adyacentes. Hubo varios percances, revolcones y cogidas; aunque parece que ninguno de gravedad, aunque, al menos un joven tuvo que ser trasladado al Hospital de León para descartar posibles lesiones, tras ser atendido in situ por las asistencias sanitarias del festejo.

Después tuvo lugar el XXIX Pobladura Rock con los conciertos de No Konforme y Alademoska.

Hoy sábado tendrá lugar, además la misa y procesión con el grupo de danzas local Virgen de las Angustias, una tarde llena de actividad con una gynkana de peñas, un festival de pelota a mano en el frontón municipal, y pasacalles con la charanga Los Piratas.

Por la noche se celebrará la segunda suelta de vaquillas y la verbena a cargo de la orquesta Grupo Radar.

Las fiestas se alargan hasta el domingo con una paellada popular, juegos infantiles y la tercera y última suelta de vaquillas a las siete y media de la tarde.