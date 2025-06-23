Los embalses del Duero en León rozan el 89% de su capacidad

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca del Duero en León, Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 88,9 por ciento de su capacidad, según el balance semanal de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El mayor de los embalses que gestiona la CHD, el de Riaño, figura este lunes 87,8% (91,1 hace siete días).

En Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión, están este lunes al 87 por ciento (89,7); y los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, al 87,6 (89% hace una semana).

En cuanto a Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, del Sistema Arlanza, figuran al 86,2 (87,6); y en Soria el de la Cuerda del Pozo, del Sistema Alto Duero, al 88,5 (89,9).

Los embalses de Irueña y Águeda, en Salamanca, al 53,5%

Los embalses segovianos de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, del Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, se sitúan al 82,6 por ciento de su capacidad; y el de Castro de las Cogotas, en Ávila, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, 96,5 (98,8).

Finalmente, en Salamanca, el de Santa Teresa, del Sistema Tormes, y el segundo mayor de los de la CHD, se sitúa al 89,9 por ciento (91,4); y los de Irueña y Águeda, del Sistema Águeda, son los de menor porcentaje de agua embalsadas, con el 53,5 por ciento ( 54% hace siete días).