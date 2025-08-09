El vino se vive en Gordóncillo

La XXIV Feria Vitivinícola de Gordoncillo vivió este sábado uno de sus días más intensos, combinando el aroma de los vinos de la DO León con la magia del circo y las tradiciones artesanas.

La mañana arrancó con una cata profesional que reunió a destacadas figuras del mundo enológico y vitivinícola. Entre los participantes se encontraban Begoña Jovellar, presidenta de la Asociación de Enólogos de CyL; Andrés Proensa, periodista y crítico especializado; María Jesús Hernández, coordinadora de la revista PlanetAVino y de la Guía Proensa; Jesús Yuste, doctor ingeniero agrónomo e investigador en viticultura del Itacyl; Sara Bañuelos, enóloga y directora técnica de Bodegas Ramón Bilbao en Rueda, y María del Valle Alburquerque, enóloga y técnica en viticultura. La cita permitió un acercamiento técnico y apasionado a los vinos de la DO León, reforzando el prestigio de esta feria como punto de encuentro para profesionales y amantes del vino.

Desde las 13.00, las casetas instaladas en la Plaza Mayor abrieron sus puertas para que el público pudiera degustar las propuestas de las bodegas participantes, un recorrido sensorial por los diferentes matices que ofrece la variedad Prieto Picudo y otras elaboraciones de la zona. La experiencia se vio acompañada, a partir de las 21.30, por los chorizos al Prieto Picudo que la Asociación Jogora sirvió como complemento perfecto al vino, creando uno de los momentos más concurridos.

Por la mañana, la Plaza Mayor también acogió talleres de alfarería impartidos por La Catedral del Barro, una oportunidad para conocer y practicar este oficio tradicional. Y como nota de color y alegría, las actuaciones del XXIII Festival Internacional de Payasos llenaron de risas y aplausos el centro del pueblo, con la participación de grupos de gran prestigio en el panorama circense mundial. Los actos continúan este domingo.