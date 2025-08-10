El incendio de Orallo sigue activo

El incendio que se originó en la localidad lacianiega de Orallo continúa activo, a pesar de todos los esfuerzos por extinguirlo, y es que el servicio de la UME ha estado trabajando toda la noche en la zona, según explicó el alcalde pedáneo, Rafa Riesgo "han hecho un gran trabajo", a la vez que explica que si las temperaturas no son muy elevadas durante la mañana, el fuego podría estar controlado para primera hora de la tarde.

Si bien, el pedáneo señaló que la zona más preocupante ahora mismo es Caboalles de Abajo, ya que el incendio se ha extendido, alcanzando una arboleda de pinares. El incendio se encuentra en el monte y no se teme por ninguna cabaña ganadera ni por los vecinos. Hasta la zona hay medios tanto terrestres como aéreos en la zona, al igual que en el incendio que se inició en la localidad omañesa de Fasgar, pero que se ha extendido a Montrondo y que por el momento sigue activo.

Incendio en Orallo