Cortes al tráfico en El Bierzo, Cabrera y la Valduerna

Fuentes de Subdelegación de Gobierno han comunicado en la mañana de este viernes el corte en el cruce de la carretera LE-5228 de subida al alto del Morredero con la LE 6312 (Bouzas) ambos en el término municipal de Ponferrada y el corte de la LE-5228 en la localidad de Corporales. Así mismo en la localidad de Peñalba de Santiago una patrulla de policía local de Ponferrada corta el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE 5228.

Por otra parte, se ha comunicado también otro corte en la carretera LE-133 2.0 11.0 en ambos sentidos entre Valdeviejas y Santiago Millas