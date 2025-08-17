Sánchez elige Villablino para su visita a los incendios, sin contar en su comunicación oficial con Mañueco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez opta por Villablino para su anunciada visita a las zonas afectadas por los incendios forestales, tras más de una semana de polémica por haber mantenido sus vacaciones en Lanzarote en plena crisis nacional sin precedentes. La Moncloa esperó a la madrugada para informar de los planes exactos del presidente del Gobierno, que desde hace meses ha limitado drásticamente sus apariciones públicos por los reiterados abucheos con los que es recibido.

Sánchez acudirá hoy primero a Orense. Será a las 12.30 horas, por lo que todo apunta a que llegará directamente desde el palacio donde veranea en las Canarias. Allí visitará el Centro Contraincendios acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Después atenderá a los medios de comunicación.

En el caso de León, la visitará será 'cerrada'. Está previsto que el presidente llegue para visitar “la zona afectada por el fuego” acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el ministro Marlaska. No figura el lugar exacto y sin contar en la comunicación oficial con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.