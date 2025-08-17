Un estudiado dispositivo de seguridad evita que Sánchez reciba las críticas del Valle de Laciana

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sorteó este domingo las críticas de los vecinos del Valle de Laciana y aprovechó el importante operativo de seguridad organizado alrededor de su llegada a Caboalles de Abajo para no ser foco de los ataques de la población ante las dimensiones que están cobrando los diferentes incendios que asolan a la provincia.

Sanchez llegó por vía aérea a las 15.30 horas precedido por una primera aeronave que realizó diferentes maniobras en el campo de fútbol ‘Paco Potro’, donde le esperaban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el delegado del gobierno, Nicanor Sen, el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez, Courel, el secretario autonómico del Partido Socialista, Carlos Martínez, el secretario provincial, Javier Alfonso, Cendón y la procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio.

El secretismo presidió toda la mañana las actuaciones en torno a la visita del presidente, que llegó vestido de sport y tuvo ocasión de departir también unos instantes con el alcalde de la localidad de Villablino, Mario Rivas.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a Orallo, donde se eligió un punto con perspectiva suficiente como para comprobar el alcance de los incendios. No hubo acceso a medios de comunicación y solamente se permitió el paso a los profesionales del gabinete presidencial.