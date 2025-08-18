Alerta por el nivel de partículas en el Oeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta difundió ayer una alerta sobre el episodio de contaminación atmosférica por partículas que se registra en varios puntos del oeste de la Comunidad como consecuencia de los incendios forestales que afectan a Castilla y León, Galicia y Portugal. Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León ha informado niveles elevados de partículas en toda la mitad occidental de la Comunidad, con especial incidencia en la comarca de El Bierzo.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución y aconseja a toda la población, especialmente a las personas con problemas respiratorios, que limiten las actividades al aire libre, así como la práctica de ejercicio físico que implique un incremento de la frecuencia respiratoria.

Se aconseja que las actividades de campamentos, colegios o clubes deportivos no se desarrollen en espacios exteriores y que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, al igual que los sistemas de ventilación interior forzada. Además, se ha recomendado vigilar síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga o palpitaciones.

En caso de niveles superiores, las personas con enfermedades cardiorrespiratorias, alergias graves o problemas de corazón deberán reducir las actividades prolongadas, seguir sus tratamientos y utilizar mascarillas o permanecer en interiores.

Los datos sobre la calidad del aire pueden consultarse en tiempo real las páginas web oficiales de Consejería de Medio Ambiente, Ministerio para la Transición Ecológica y la Agencia Europea del Medio Ambiente.