Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Descorazonador. El fuego mantiene a León peor que en vilo, aterrado. Los más viejos jamás han visto una situación similar, con las consecuencias terribles que ya se conocen: tres fallecidos, varios heridos en estado crítico, miles y miles de hectáreas calcinadas en algunos de los parajes más extraordinarios de León (Las Médulas, Picos de Europa...), una decena de carreteras cortadas y, lo peor de todo, 23 virulentos activos que están obligando a evacuar la zona de Sanabria colindante con León -ya hay 5.300 evacuados- y ya se empieza a hablar del desalojo de Guardo, con más de 5.500 habitantes.

Las carreteras cortadas son 14, una de ellas la nacional 621 a la altura de Portilla de la Reina en León, y 13 secundarias. León y Cáceres son las provincias más afectadas en cuanto a red de carreteras, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 12.30 horas.

En la provincia leonesa permanece el tráfico interrumpido en la LE-2703 en Portilla de la Reina, la CL-626 en Puente de Almohain, la LE-2711 en Retuerto, la CL-164 en Yebra y la CL-512 en Salas de los Barrios.

Cáceres también tiene cuatro carreteras cortadas por incendios como es la CC-218 en Casas del Monte, la 219 en Argantilla, la 224 en Hervás y la 234 en Baldastillas. En Zamora, otras dos están cortadas, concretamente, la ZA-103 en San Martín de Castañeda y la 104 en Riva del Lago; en Palencia la CL-615 en Guardo y por último en Asturias, la CO4 en Covadonga.

Ante esta situación,la DGT ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos.

La Junta de Castilla y León ha expresado este lunes que la preocupación por la evolución de los incendios forestales se centra actualmente en los que pueden saltar desde las provincias de Cáceres y Ourense, tras una semana en la que se han declarado 200 fuegos.

Por su parte, el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento que los trabajos de la noche han sido favorables en los frentes activos por la mejoría de las condiciones meteorológicas, pero ha reconocido que vienen "horas y días de muchísima dificultad". Coincide con él la ministra de Defensa, quien sostiene que los incendios no serán controlados hasta que desaparezca la ola de calor.

La Unión Europea ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde 7 Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios que afectan en especial a las provincias de Zamora y Ourense.

Según han informado fuentes comunitarias a Europa Press los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

La ayuda europea, coordinada a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, incluye equipos de bomberos desplegados en el terreno para combatir las llamas.

Alemania, Francia y Finlandia han enviado equipos técnicos a España para ayudar en la extinción, mientras que otro equipo europeo situado en Francia se ha puesto también a disposición de las autoridades españolas para colaborar en el combate de los incendios.

Actualmente existen más de una veintena de incendios forestales activos en España en situación operativa 2, según ha informado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quien añadió que las autoridades están en contacto para coordinar el envío de más medios aéreos, la llegada de agentes forestales y de bomberos, que puedan ayudar en las tareas de extinción.

Parte de los medios aéreos movilizados se enmarcan en los equipos de reserva preposicionados de la UE para responder ágilmente en caso de graves incendios en toda la Unión. En este contexto, la UE tiene 670 bomberos en reserva en distintos países, así como una flota 22 aviones y cuatro helicópteros para responder ante crisis, de los cuales 40 bomberos estonios y neerlandeses han participado en la lucha contra el fuego en los incendios en España.

Se trata de la primera vez que España hace uso de este instrumento para responder a una crisis de incendios forestales y la ayuda estará disponible este mismo jueves en España.

Entretanto, el servicio de tren de Feve de la línea León-Bilbao entre la localidad leonesa de Puente Almuhey y la palentina de Guardo se mantiene cancelado debido a los incendios y el servicio ferroviario se sustituye por autobuses, según informó la Subdelegación del Gobierno.