Diario de León
INADAPTADAS

Montserrat y Triana, las asesinas de Isabel Carrasco, deciden su cuarto cambio de cárcel para ir a una prisión cerca de Madrid

Las escuelas deportivas de Valencia de Don Juan abren la preinscripción

Ayuntamiento de valencia de don juan

Ayuntamiento de valencia de don juan

Publicado por
Redacción

Creado:

Actualizado:

Valencia de Don Juan ya ha abierto el plazo de preincripción para las escuelas deportivas municipales del curso 2025-26. Desde el pasado martes y hasta el próximo 29 de agosto se podrán realizar los trámites necesarios en las instalaciones de la piscina municipal en horario de 10 a 14 horas. Se priorizará la matrícula a los que estén preinscritos y ofrecerá ajedrez, atletismo, baloncesto, escalada, fútbol sala, gimnasia rítmica, natación, patinaje, pádel, salvamento y socorrismo, taekwondo y tenis de mesa. En la web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan puede descargarse el formulario con toda la información necesaria para la preinscripción.

tracking