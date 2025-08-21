Las escuelas deportivas de Valencia de Don Juan abren la preinscripción

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan ya ha abierto el plazo de preincripción para las escuelas deportivas municipales del curso 2025-26. Desde el pasado martes y hasta el próximo 29 de agosto se podrán realizar los trámites necesarios en las instalaciones de la piscina municipal en horario de 10 a 14 horas. Se priorizará la matrícula a los que estén preinscritos y ofrecerá ajedrez, atletismo, baloncesto, escalada, fútbol sala, gimnasia rítmica, natación, patinaje, pádel, salvamento y socorrismo, taekwondo y tenis de mesa. En la web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan puede descargarse el formulario con toda la información necesaria para la preinscripción.