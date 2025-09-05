Corrida de primera en una plaza de toros centenaria coyantina

La Plaza de Toros centenaria Pedro Martínez Zárate de Valencia de don Juan ha reservado para el broche de oro de su aniversario una corrida con primeras figuras del toreo. Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo se plantan frente a tres toros de Núñez de Cuvillo y tres de Montalvo, dos de las ganaderías con más prestigio en el mundo taurino. El espectáculo taurino tendrá lugar el domingo 14 de septiembre a las 17. 30 horas.

Las entradas tienen un precio a partir de 20 euros y la información y venta está disponible en www.blackbullte.com y el teléfono 679 171 968.

El torero Borja Jiménez ha salido tres veces por la puerta grande de Madrid; Tomás Rufo ha triunfado en la feria de Ciudad Real; y Sebastián Castella llega a la plaza coyantina tras un momento triunfal en su carrera. «Es un cartel que solo se ve en plazas de primera», según afirma el empresario Edgar Zúñiga, que llega «con muchísima ilusión» a la plaza coyantina para ofrecer un espectáculo de primera.

REFERENTE CULTURAL

Con un aforo cercano a los 5.000 espectadores, la Plaza de Toros de Valencia de Don Juan, que abrió sus puertas en 1924, sigue siendo un referente cultural y festivo para las celebraciones populares de la localidad.

El alcalde de la localidad, José Jiménez, destacó en la presentación que se trata de «una corrida de categoría como colofón al centenario de la plaza.

La Plaza de Toros Pedro Martínez Zárate celebró su primer festejo el 14 de sepriembre de 1924 y el 21 de septiembre tuvo lugar la inauguración oficial con una gran corrida con una de las figuras del toreo del momento. CIen años después, el 14 de septiembre de este año, Valencia de Don Juan vuelve a traer a primeras figuras para conmemorar la efemeridades de una plaza en la que se celebran más festejos