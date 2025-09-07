Diario de León

Mansilla de Mulas peregrina junto a la Virgen de la Gracia: las imágenes

Asiste mucha gente por la devoción que tienen los mansilleses a su patrona

ANGELOPEZ; Ángelopez

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La fiesta en honor a Ntra. Sra. La Virgen de Gracia, tiene lugar el primer o segundo domingo del mes de septiembre, precedida de un novenario al que asiste mucha gente por la devoción que tienen los mansilleses a su patrona.

Quizá el acto más destacado de estas Fiestas Patronales sea la Peregrinación a la Ermita de la Virgen de Gracia.

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

ANGELOPEZ; Ángelopez

Peregrinación Virgen de la Gracia en Mansilla de Mulas

tracking