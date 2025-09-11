La detención del autor del crimen de la peregrina cumple hoy diez años

La utilización de una tarjeta de crédito en un cajero de Grandas de Salime (Asturias) cerró uno de los capítulos más delicados de las intervenciones policiales que se han registrado en la provincia de León, y que, en su momento llegó a movilizar a los principales especialistas de todo el país, bajo la amenaza de un conflicto diplomático entre España y Estados Unidos. La detención de Miguel Angel Muñoz, el asesino de Denisse Pica Thim casi medio año después de que la peregrina fuera asesinada en las inmediaciones de Astorga puso fin a una laboriosa de investigación de cuya resolución se cumplen hoy 10 años. El asesino confeso de la peregrina más famosa del país fue arrestado en Asturias, donde había escapado bajo el pretexto de realizar una ruta para eludir el cerco policial que se estrechaba sobre él. Trasladado en helicóptero en una operación relámpago a la capital de la Maragatería, después de varios vaivenes, en los que primeros se confesó inocente, y luego culpable, La pericia policial logró arrancarle la confesión y lo más importante, hacer que llevara a los agentes hasta el punto donde había depositado el cadáver, movido dos veces. Denisse murió víctima de un error fatal. Muñoz había desviado la señalética del Camino de Santiago a la altura de Castrillo de los Polvazares para hacer que los peregrinos pasasen por delante de su casa con la intención de robarles. Pero ya había tenido episodios de abusos sexuales sobre una peregrina alemana, que no logró identificarlo. La asiática se resistió a sus impulsos libidosos, y terminó muerta con una contusión en la cabeza primero y degollada después. Durante seis meses, el asesino mantuvo el cadáver oculto, primero a pocos metros de su casa en el monte, y luego en una zona más alejada a la vista del dispositivo policial, que se había organizado para tratar de dar con los restos mortales La instrucción policial de la comisaría de Astorga no tenía duda de que la autoría estaba muy cerca de Miguel Angel Muñoz, cuando estaba 23 años de prisión finalmente. Pero hasta que encajaron todas las piezas, el puzzle estuvo abierto. Hoy el autor de los hechos está recluido en una prisión de Madrid. Durante el juicio con jurado popular celebrado en la Audiencia Provincial de León el 13 de marzo de 2017, ente los 111 testigos se encontraban los psiquiatras que elaboraron el informe forense sobre Muñoz Blas. En él le tildaron de «depredador» en su comportamiento. Aunque también le describieron como una persona «normal», «solitaria» o «que no asume las normas de convivencia». Hoy la historia ya es otra.