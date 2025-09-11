Reprobación a Quiñones a través de una PNL del PSOE

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León han reprobado este miércoles al consejero de Medio Ambiente de esta Comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los graves incendios vividos este verano, que han quemado más de 140.000 hectáreas y han provocado la muerte de tres personas, con miles de familias evacuadas.

La reprobación y petición de revocación, presentada en forma de proposición no de ley por el Grupo Socialista y, por lo tanto, sin consecuencias jurídicas ni políticas, ha contado con el apoyo del Grupo UPL-Soria Ya y el Mixto, mientras que Vox se ha abstenido y el PP, con minoría en la Cámara, ha votado en contra, al igual que los dos procuradores no adscritos y ex de Vox.

La viceportavoz de los socialistas, Nuria Rubio, ha sido la encargada de defender esta iniciativa y ha subrayado que «no hay ni una sola razón» para que Quiñones deba seguir en su cargo: "Su actitud es un insulto a la ciudadanía", ha expresado.