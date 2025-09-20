El pueblo de León donde vive 'Batman'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de Batman en Valencia de Don Juan, León, España, es en realidad el Edificio Centinela, una construcción única y peculiar que ha generado gran interés y curiosidad entre los visitantes. Debe su apodo a su arquitectura única y sorprendente. El Edificio Centinela, como se llama oficialmente, cuenta con detalles que recuerdan al universo de Batman.

Ventanas en forma de murciélago: 29 ventanas gigantes con forma de murciélago, símbolo icónico de Batman, adornan la fachada del edificio.

Diseño irregular y laberíntico: el edificio tiene torreones, gárgolas con formas de animales, pasillos levadizos y formas curvas que lo hacen parecer un castillo gótico.

Veletas y detalles únicos: veletas con formas de animales y santos, como San Miguel matando al diablo, y un águila con las alas entreabiertas.

El edificio fue diseñado y construido por Santiago Nava, un albañil y constructor local que decidió crear algo diferente y único. Aunque el edificio aún no está terminado, ya es una atracción turística popular en la zona.