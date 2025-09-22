El Mapa presenta esta semana consulta pública de sus ayudas

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció este lunes que el Gobierno de España tiene previsto presentar esta semana la consulta pública sobre las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

«Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que en el curso de esta semana se hará pública la consulta pública en relación con las ayudas directas que por parte del Gobierno de España vamos a establecer para agricultores, y ganaderos afectados», indicó.

Recordó, en ese contexto, que ha pedido en nombre de España «la movilización de la reserva agrícola» europea para ayudar a los productores afectados. Además, indicó el ministro, están los seguros agrarios y la «aplicación por fuerza mayor de la PAC en circunstancias para agricultores y ganaderos derivada de los incendios».

La semana pasada el Ministerio pidió a la Comisión Europea que active la reserva de crisis para dar respuesta a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, que han arrasado este verano hasta 35.400 hectáreas agrarias útiles en todo el país. En agosto se han notificado 231 siniestros y 2.100 hectáreas afectadas de explotación, no de pastos, que en este caso, podrían tener una «dimensión superior». Las llamas afectaron a 3.000 explotaciones ganaderas con especial incidencia en Ourense, Cáceres, León y Zamora.