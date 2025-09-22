Diario de León

El Mapa presenta esta semana consulta pública de sus ayudas

Planas ha pedido en nombre de España «la movilización de la reserva agrícola» europea

Matias Chiofalo - Europa Press

León

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció este lunes que el Gobierno de España tiene previsto presentar esta semana la consulta pública sobre las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

«Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que en el curso de esta semana se hará pública la consulta pública en relación con las ayudas directas que por parte del Gobierno de España vamos a establecer para agricultores, y ganaderos afectados», indicó.

Recordó, en ese contexto, que ha pedido en nombre de España «la movilización de la reserva agrícola» europea para ayudar a los productores afectados. Además, indicó el ministro, están los seguros agrarios y la «aplicación por fuerza mayor de la PAC en circunstancias para agricultores y ganaderos derivada de los incendios».

La semana pasada el Ministerio pidió a la Comisión Europea que active la reserva de crisis para dar respuesta a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, que han arrasado este verano hasta 35.400 hectáreas agrarias útiles en todo el país. En agosto se han notificado 231 siniestros y 2.100 hectáreas afectadas de explotación, no de pastos, que en este caso, podrían tener una «dimensión superior». Las llamas afectaron a 3.000 explotaciones ganaderas con especial incidencia en Ourense, Cáceres, León y Zamora.

La Junta ya ha repartido 456.500 € a 83 afectados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta publicó este lunes, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la orden por la que se dispone la concesión directa de 83 subvenciones directas, por un valor total de 456.500 euros, a los agricultores y ganaderos profesionales titulares de las explotaciones dañadas durante los grandes incendios forestales acaecidos en la Comunidad durante este verano.Según figura en la orden, consultada por Ical, cada agricultor y ganadero recibirá un pago único de 5.500 euros con el objetivo de compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado o la pérdida de colmenas.La ayuda también irá destinada a reconstruir construcciones agrícolas, ganaderas o apícolas «que no estuvieran en estado de ruina o abandonadas» antes de los incendios.
