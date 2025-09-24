Courel se reunirá con el ministro Óscar Puente el 16 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya hay fecha para la reunión entre el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Será el próximo 16 de octubre, tal y como confirmó Courel en el pleno de la institución provincial celebrado este miércoles.

Al encuentro también acudirá el vicepresidente de la Diputación Leonesa, Roberto Aller, y en ella “plantearemos todas las peticiones que hemos recibido en el último año”, explicó el presidente de la Diputación.

Así respondió a las preguntas del PP y Vox, que volvieron a cuestionarle por la reunión con el representante del Gobierno en la que exigen que se planteen varias cuestiones pendientes en la provincia. A este respecto, Courel señaló que el pasado 4 de julio “pedimos una reunión con el consejero de Movilidad de la Junta y ni siquiera hemos tenido respuesta”, por lo que pidió la mediación del PP “para que nos reciba y podamos abordar el estado de nuestras carreteras, como la que lleva a San Isidro” de cara a la llegada del invierno y la apertura de la temporada de esquí.