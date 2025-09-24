Diario de León

Courel se reunirá con el ministro Óscar Puente el 16 de octubre

El presidente de la Diputación de León y el vicepresidente expondrán al ministro los proyectos pendientes que tiene la provincia

Pleno de este miércoles en la Diputación de León.

Pleno de este miércoles en la Diputación de León.

León

Ya hay fecha para la reunión entre el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Será el próximo 16 de octubre, tal y como confirmó Courel en el pleno de la institución provincial celebrado este miércoles.

Al encuentro también acudirá el vicepresidente de la Diputación Leonesa, Roberto Aller, y en ella “plantearemos todas las peticiones que hemos recibido en el último año”, explicó el presidente de la Diputación.

Así respondió a las preguntas del PP y Vox, que volvieron a cuestionarle por la reunión con el representante del Gobierno en la que exigen que se planteen varias cuestiones pendientes en la provincia. A este respecto, Courel señaló que el pasado 4 de julio “pedimos una reunión con el consejero de Movilidad de la Junta y ni siquiera hemos tenido respuesta”, por lo que pidió la mediación del PP “para que nos reciba y podamos abordar el estado de nuestras carreteras, como la que lleva a San Isidro” de cara a la llegada del invierno y la apertura de la temporada de esquí.

