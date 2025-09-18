Courel: "La Diputación ha mantenido la institucionalidad en todo momento"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

"Hemos mantenido la institucionalidad en todo momento y nadie nos puede acusar de deslealtad". Así se expresó esta mañana el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, antes de reunirse con los ayuntamientos en riesgo máximo de incendios forestales de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, Infocal, para trasladarles lo que se abordó en la reunión mantenida el pasado viernes entre representantes de las diputaciones provinciales y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Courel, que aseguró que el encuentro de este jueves tenía como objetivo marcar las pautas para proteger a los pueblos de cara a posibles fuegos, se mostró molesto con las declaraciones del PP en las que pedía a la institución provincial hacer algo distinto a lo que hace la Junta en materia de incendios. "Me sorprende que Quiñones haya convocado a los ayuntamientos del PP para adelantarles el resumen de la reunión. Nosotros hemos invitado a todos los ayuntamientos, sean del color que sean". Se mostró "aún más sorprendido de que en el Bierzo esa reunión sea dos días antes". A este respecto, manifestó que "el sectarismo político se debe tratar de evitar en estas circunstancias".

Courel insistió en la lealtad institucional "que en todo momento ha mantenido la Diputación" y añadió "que el PP no tenga ninguna duda de que la Diputación va a estar siempre ayudando a los municipios y destinandoles hasta el último centimo".

En la reunión se recordó a los municipios la necesidad de contar con una guía de actuación en caso de incendio, algo que es importante para los 208 municipios leoneses, pero especialmente para los que están en riesgo, un total de 114.

Recordó que la competencia en materia de incendios forestales corresponde a la Junta, a quien se dirigió para preguntarse si quizás debería haber invertido en prevención para evitar los fuegos que han asolado la provincia este verano.

En este sentido, señaló que la mayoría de los municipios leoneses no tiene plan de actuación en la materia, uno de los temas que se trataron en la reunión.

Ramiro

Ramiro

Ramiro