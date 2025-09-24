Chozas protesta a las puertas de la Diputación

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Plataforma Vecinal de Chozas de Abajo protagonizó este miércoles una protesta a las puertas de la sede de la Diputación de León. La concentración tenía como objetivo «denunciar el incumplimiento de los proyectos de ejecución de mejora de las carreteras LE-5523 y LE-5533, cuyo mal estado afecta directamente a la seguridad y comunicación de nuestros pueblos». La agrupación asegura que «a pesar de las reiteradas gestiones realizadas, la Diputación no ha ofrecido respuesta ni soluciones eficaces» al problema. También hace alusión a la contestación del Procurador del Común, en la que rechazó la queja por cuestiones formales, lo que "evidencia la falta de compromiso institucional».