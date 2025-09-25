Las Fuerzas Armadas, más cerca

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

El alumnado del CEIP Fray Bernardino de Sahagún han tenido este jueves la oportunidad de asistir a una exhibición especial de las Fuerzas Armadas. Durante la jornada, los estudiantes conocieron de cerca el trabajo que realizan los militares en defensa y servicio a la sociedad, además de observar parte del equipamiento y materiales que utilizan en sus misiones. La actividad tuvo como objetivo acercar a los más pequeños a los valores de respeto, disciplina, solidaridad y compromiso.