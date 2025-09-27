Cuarenta urogallos criados en cautividad serán liberados este otoño en la provincia

Uno de los tres pollos de tres meses que serán liberados a partir del próximo mes.ÁNGELOPEZ

El proyecto para la conservación del urogallo cantábrico impulsado desde 2018 por la Junta de Castilla y León afronta este otoño un hito histórico. Por primera vez, se va a llevar a cabo a partir del próximo mes de octubre la suelta en el medio natural de 40 pollos de tres meses nacidos este año en cautividad en el Centro de Cría del Urogallo Cantábrico de Valsemana, que este año ha registrado unos datos sin precedentes, y que suponen todo un balón de óxigeno en la incansable labor de evitar la inminente extinción de esta emblemática especie, actualmente la más amenzada de la península ibérica.

Así se ha comunidado al Grupo de Trabajo del Urogallo Cantábrico reunido este viernes, y del que forman parte representantes de las comunidades autónomas implicadas en su conservación (Castilla y León, Principado de Asturias y Cantabria) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

«Ni en nuestras más optimistas previsiones nos imaginábamos que en el tercer año de cría en el centro íbamos a obtener estos resultados tan buenos», explica David Cubero, jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Valsemana, en su tercer año de cría, ha sacado adelante esta temporada a 76 pollos, de los que 40 son los que serán soltados, mientras que los 36 restanntes (26 hembras y diez machos) de los que 21 son cantábricos, seis pirenaicos y nueve cruce entre ambos, pasarán a formar parte del stock reproductor del centro.

En total, las urogallinas pusieron esta temporada 108 huevos (doce de las 22 hembras han puesto huevos), de los que 90 eclosionaron y 76 sobrevivieron, superando ya los dos meses de edad. De ellos, el 53 por ciento fueron machos y el 47 hembras. Estos datos arrojan un 97,14% de fertilidad, un 88,8% de éxito de eclosión y tan solo un 11,7% de abortos. En la temporada pasada se sacaron adelante 40 pollos, tan solo uno cantábrico, mientras que la anterior, sobrevivieron unos 20.

Y es que, según explica el director del centro de Valsemana, Gabriel de Pedro, el éxito reproductor de este año se debe a un profundo trabajo de investigación y de intermabio de conocimientos tanto con el Gobierno francés, con el que hay una importante línea de colaboración, como con criadores polacos, así como con el CSIC, que han convertido al centro leonés en un referente internacional en las técnicas de recuperación de esta especie.

La suelta de los 40 ejemplares previstos (14 hembras y 26 machos) de los que 29 son cantábricos, se llevará a cabo a partir del próximo mes de octubre, de forma paulatina, ya que se irán liberando los ejemplares en grupos familiares reducidos en dos zonas núcleo de Laciana y Alto Sil, donde ya habitan parte de los 200 urogallos resgistrados en la actualidad en la Cordillera Cantábrica, según los datos del último censo oficial. Uno de los grupos se liberará en primavera, para analizar también u adaptación en esta época del año.

Meses preparando el hábitat

En la liberalización de estos ejemplares, la Junta lleva meses trabajando, junto a técnicos de Polonia, que llevan veinte años de ventaja en la cría y suelta de urugallos. Todo, para preparar el hábitat, donde previamente se ha llevado a cabo un proceso de control de predadoras, como zorros, martas, azores y garduñas, que han sido capturados y deslocalizados para que no supongan una amenaza inminente para los nuevos pollos, que en el momento de la suelta rondarán los cuatro meses de edad y los dos kilos de peso. Cabe recordar, que la predación está detrás del 40% de las muertes en el medio natural. Además, para estudiar su comportamiento, todos ellos estarán radiomarcados con GPS y radiofrecuencia.

Para su suelta, se están instalando cercones de presuelta de unos 500 metros cuadrados, monotorizados y controlados con cámaras, donde se alojarán previamente los ejemplares, y donde permanecerán al menos dos semanas antes de que se les abran las puertas al medio natural de forma definitiva. «La idea es que en esas dos semanas los ejemplares se vayan aclimatando a sus nuevas condiciones de vida, y podamos observar su comportamiento inicial antes de la suelta definitiva», explica Cubero.

Actualmente, en el centro hay 105 urogallos, más de la mitad de los que habitan en el medio natural, que según el último censo la población se ha mantenido en 200 ejemplares. De hecho, en las labores de campo realizadas por la Consejería se han detectado 17 hembras con puestas, y con una tasa de huevos de, 1,83 % por urogallina.

La última y única suelta de tres ejemplares en 2014

TOT, OR y OP eran los nombres científicos de las tres urogallinas liberadas en 2014 en Picos de Europa procedentes del centro de cría asturiano de Sobrescobio, dentro del proyecto Life+Urogallo Cantábrico destinado a la recuperación de la especie, que en esos momentos contaba con cerca de 300 ejemplares. Fue la primera suelta y la última hasta ahora. No sobrevivieron más de dos meses. Las tres hembras radiomarcadas lograron alimentarse de manera autónoma y recorrieron largas distancias, demostrando que el proceso de reforzamiento era posible.



El secreto, gallinas felices y sin estrés

El director del Centro de Cría de Valsemana, Gabriel de Pedro, ha explicado que el aumento en el número de cópulas y en la fertilidad se debe a una técnica basada en la etología, ciencia que estudia el comportamiento animal, y que permite establecer un vínculo estrecho entre cuidadores y ejemplares reproductores.

El procedimiento, conocido como «troquelado», consiste en que los animales identifiquen a los cuidadores como parte de su familia o incluso como sus parejas. Esto provoca que manifiesten comportamientos de celo y cópula en su presencia. Una vez que las hembras muestran receptividad, se facilita el acceso al macho para que la cópula se produzca de manera natural.

«Del primer año, en el que solo copularon tres machos, hemos pasado a veinte este año. Eso ha supuesto un aumento exponencial de la fertilidad y del número de puestas», subraya De Pedro.

La estrategia se centra especialmente en el bienestar de las hembras, ya que su tranquilidad resulta esencial para que pongan huevos. El director insiste en que «el estrés es el principal enemigo de la reproducción», y que «solo cuando los animales se sienten en un entorno seguro y sin presión se obtienen resultados óptimos».

El trabajo diario de los cuidadores, que durante el otoño e invierno conviven estrechamente con los ejemplares para alimentarlos y reforzar la confianza, ha sido fundamental en este proceso. «Un animal necesita ser feliz para reproducirse.

El método, innovador frente a lo que se hace en otros centros, ha permitido que las cópulas se produzcan en el momento justo de receptividad de las hembras. Gracias a ello, con tan solo una o dos cópulas adecuadas, las aves pueden asegurar hasta 25 días de huevos fértiles, almacenando los espermatozoides y liberándolos progresivamente.

Inversión de 1,5 M€ para duplicar las instalaciones en Valsemana

Las instalaciones del centro de cría de Valsemana se están quedando pequeñas para acoger a los más de cien urogallos con los que cuentan actualmente para la reproducción de la especie, y los que se esperan en las próximas temporadas de cría. Por eso, se está llevando a cabo la ampliación de las instalaciones por parte de Tragsa. Por un lado, se están ejecutando dos nuevos módulos independientes, destinados a incubación y cría, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 949.993 euros, y que estará culminado en la primavera del año que viene. Más avanzadas está la construcción de ocho nuevos módulos de reproducción, que cuentan con un presupuesto de 562.876 euros, y que estarán listos a finales de este año. Ambos proyectos están financiados con fondos europeos.