Helado de pimiento, el curioso sabor que solo probarás en este pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Si pensabas que ya no se podía innovar más, estás equivocado. Cada vez los paladares son más exigentes y aunque muchos comensales sean seguidores fervientes de los sabores tradicionales, los helados es un producto que siempre sorprende.

Hace unos meses hablamos del helado de morcilla, una creación original 100% leonesa realizada por el restaurante Paolo Pizzería, un emblema de la ciudad. Ahora, un maestro heladero ha querido sorprender con un nuevo sabor que no dejará indiferente a nadie porque es ni más ni menos que de pimiento. Esta creación es obra de Helazos Sahagún, quien ya había presentado sabores tan originales como el helado de vino albarín, que le valió el premio al mejor producto novedad de la XXX Feria de los Productos de León de la Diputación de León o el helazo de limonada, presentado para la Feria de Productos de Villaquilambre.

En esta ocasión, la heladería, fundada por César Lazo, ha querido sorprender a los visitantes de la la 40ª Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega con una creación propia a base de pimiento.

Así lo mostraba este curioso sabor al influencer gastronómico y creador de contenido leonés Vycandfood: