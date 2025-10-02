La entrega de Carmen Mallo tiene premio

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Asociación Española de Municipios de Montaña ha rendido un homenaje a la alcalde de Murias de Paredes, Mari Carmen Mallo, por «toda la entrega y compromiso con su municipio y su dedicación incansable durante tantos años al frente del Ayuntamiento, todo un ejemplo de servicio público y de amor por su tierra». Así lo explicó su presidente, Miguel Gracia, en un acto celebrado por la junta directiva de esta asociación, formada por erca de 300 socios, ayuntamientos y diputaciones. De Mallo se puso en valor su defensa del «valor de lo rural» y su voz reivindicativa.