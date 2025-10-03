El MSM saca a la luz su pinacoteca

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), con sede en Sabero, continúa en 2025 con su programa de difusión de la pinacoteca propia. La colección está integrada por obras ganadoras de los diferentes certámenes nacionales de pintura rápida Tierras Mineras de Castilla y León y por piezas donadas por artistas que han querido vincularse al museo.

Durante el mes de octubre, la obra seleccionada para su exhibición es Retrospectiva IV, del escultor y pintor canario Ángel Peres. Este artista, ya fallecido, fue protagonista en 2010 de una importante muestra retrospectiva en el MSM, y el cuadro que ahora se expone corresponde a uno de los bocetos del cartel de aquella exposición. Los visitantes podrán contemplarlo de manera gratuita en la recepción del museo, como parte de la iniciativa que busca acercar el arte minero al público.

Junto a la propuesta artística, el museo mantiene su programa Libro del mes, con el que invita a descubrir nuevas lecturas vinculadas al patrimonio cultural y natural. En octubre, la recomendación es Hongos. Descubriendo su papel en la naturaleza, la cultura y la tecnología, del biólogo Eduardo Bazo. La obra explica de forma divulgativa el papel fundamental de los hongos en los ecosistemas: descomponedores esenciales, constructores de bosques y arquitectos invisibles del equilibrio ecológico.

Esta recomendación se enmarca en el ciclo Micología en el entorno del MSM, que desarrolla actividades relacionadas con el mundo de los hongos. El museo cuenta con ejemplares del libro para préstamo todo el mes.