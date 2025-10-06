Los embalses leoneses de la cuenca del Duero, al 36,2%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por CHD almacenan este lunes 1.270,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 44,5% de su capacidad, más de seis puntos por encima de la media de la última década aunque por debajo que hace un año.

La reserva de los embalses de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), Sistemas Esla y Órbigo, se encuentra al 36,2%, con 4667 hm³ almacenados. En Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión, está al 29,8%; mientras que los embalses del Sistema Pisuerga, alcanzan el 55,3%.

En cuanto a Burgos, el Sistema Arlanza, está al 60 por ciento; y en Soria, el Sistema Alto Duero, al 62,2 por ciento. Por lo que se refiere a Segovia, el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, alcanza el 46,5 por ciento; y en Ávila, el Sistema Cega-Eresma-Adaja, llega al 50,3%. En Salamanca, el Sistema Tormes está al 52,7%, y el Sistema Águeda (Irueña y Águeda), al 38,2%.