Las reservas de la biosfera sellan en China su compromiso contra el cambio climático

Las reservas de la biosfera de todo el mundo acaban de diseñar el nuevo plan de acción que jugarán estos espacios naturales creados por la Unesco en los próximos diez años. Lo han hecho en el V Congreso Mundial de las Reservas de las Biosfera celebrado hace una semana en Hangzhou, China, y que contó con la asistencia de la presidenta del Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera, la leonesa Beni Rodríguez, responsable además de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que estuvo junto a otra leonesa, la responsable de la secretaría técnica de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de Montaña, y gestora de Omaña y Luna, Natalia Castro.

En este encuentro, que en breve tendrá su réplica en el congreso español, donde todos los acuerdos adoptados en China se adaptarán a la realidad del territorio, participaron cerca de dos mil personas, de 150 países, que revisaron los avances logrados desde su última reunión hace diez años y se deliberó sobre las prioridades estratégicas para el próximo decenio en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).

«Los tres principales puntos sobre los que pivotó el encuentro han sido los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas», explica Beni Rodríguez, que también destacó el interés de todos los participantes para adaptar los territorios al cambio climático y mitigar sus consecuencias.

«De lo que se trata es de mejorar la calidad de vida para mejorar los ecosistemas y así mejorar los indicadores de calidad», añade.

Y es que la preocupación precisamente por las consecuencias del cambio climático, sufrida este verano por muchas reservas de la biosfera, ha formado también parte del debate de este congreso mundial, así como en el celebrado días antes en la reunión anual del Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera en el Castelo de Santa Cruz de Oleiros, A Coruña.

En este encuentro anual participaron las 55 reservas de la biosfera que hay en España, entre las que se encuentran las siete ubicadas en León, la provincia con más espacios declarados. «En este encuentro que celebramos todos los años, se revisan cuestiones pendientes, se abordan novedades, se planetan nuevas demandas formativas y se proponen los estudios científicos que demandan los territorios», explica Beni Rodríguez.

En este sentido se reclamó más formación para la mediación de conflictos en el territorio, «para ser más eficaces» y se encargo un estudio para la prevención del incendios, problema que estuvo presente en el encuentro.

Revisión de indicadores

También, este año se ha revisado el sistema de indicadores que mide el grado de cumplimiento de los territorios según los criterios del MaB, y que se actualiza cada dos años. «En general, todas las reservas leoneses han mejorado sus indicadores de calidad, aunque en esta reunión no se abordan los casos de cada reserva», concreta la responsable nacional. En la última reunión del Comité Español del Programa MaB celebrado el año pasado, las reservas de Babia y Luna, Laciana y Picos de Europa recibieron informes negativos, y se activó la llamada estrategia de salida, con la que se da un periodo a las reservas de subsanación que si no superan podrían dejar de formar parte de la red. «Hasta el año que viene no se revisa esta cuestión, y me constan que las reservas afectadas están trabajando muy duro para solventar su situación. Esta estrategia es una llamada de atención», concluye Rodríguez.