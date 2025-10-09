El conflicto entre León y Asturias por los pastos del puerto de Pinos llega al Supremo

El Ayuntamiento de Mieres presentó el pasado mes de julio un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias en diciembre de 2024 en la que se confirma que el consistorio asturiano ejercía competencias impropias en Castilla y León, al fomentar actividades ganaderas en el puerto leonés de Pinos, donde cada verano pastan cerca de 1.500 reses de ganaderos asturianas.

Ahora, el Supremo deberá tramitar la admisión de este recurso o desestimarlo, como ya ha hecho en aneriores ocasiones con este mismo caso.

Esta sentencia, que da la razón a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y las Juntas Vecinales de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, vino a confirmar que la actividad que viene desarrollando el Ayuntamiento de Mieres en la provincia de León es claramente ilegal, aunque la venga desarrollando desde 1926 y lo haga sobre los conocidos como Puerto de Pinos, que adquirió entonces, y sobre el Puerto de los Hidalgos, que alquila en Villafeliz de Babia.

El fallo, que cayó como un jarro de agua fría entre los ganaderos asturianos, vino a confirmar el principal argumento que las juntas vecinales leonesas habían defendido durante años, y avala todas las sentencias que se han ganado en los distintos juzgados, incluido en el TSJ de Castilla y León.

Por primer vez en más de un siglo, y después de toda una batalla legal entre leoneses y asturianos, el Ayuntamiento de Mieres tenía este verano el impedimento legal para llevar a sus cerca de 1.500 reses a pastar al puerto asturiano, impedimento que sorteó creando la llamada Junta Ganadera, y arrendado un monte particular anexo al puerto de Pinos, conocido como Los Hidalgos, en Villafeliz, donde a principios del mes de junio llevaron cerca de mil reses, atravesando todo el puerto leonés, para pastar durante toda la temporada de verano.

Según publica el periódico La Nueva Asturias, el Seprona de León ha interpuesto este verano hasta 22 denuncias a ganaderos asturianos por pastar en el Puerto de Pinos, unas denuncias que van desde los 1.300 euros de sanción, hasta los 8.000 en algunos casos. Imágenes facilitadas por ganaderos leoneses y tomadas en agosto de este año en el puerto de Pinos demuestran la presencia de numeroso ganado procedente Mieres en terreno leonés.

El presidente de la Junta ganadera de Mieres, David Pérez Naya, explica en declaraciones recogidas por la prensa asturiana, que el recinto de Los Hidalgos alquilado este verano estaba perfectamente perimetrado y vallado, y que «el cierre lo rompieron los animales leoneses y nuestras vacas escaparon». A esto añade que «nuestras vacas llevan 100 años pastando en Pinos, el 90 por ciento han nacido allí y por genética tiran para allí», añade el ganadero.

El representante de los ganaderos asturianos, según muestra en sus redes sociales, ha mantenido encuentros con representantes de las organizaciones agrarias del Principado, como Coag Asturias, así como con responsables parlamentarios PP, VOX, PSOE, IU y grupo mixto para recabar apoyos en lo que ellos llaman «el trato injusto de Castilla y León con los ganaderos de Picos». Incluso la diputada de Vox en el parlamento asturiano visitó el Alto de la Cubilla, junto a los ganaderos asturianos, donde denunció las «multas injustas y de un sistema autonómico que levanta fronteras artificiales para intentar hacer lo imposible, poner puertas al campo».