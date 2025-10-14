Conectividad, discriminación fiscal y legislación para frenar la despoblación

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La primera mesa del Congreso sobre Despoblación de Diario de León que, bajo el lema Tomar conciencia, reflexionar, dar respuesta… aborda la crítica situación que afronta no sólo León, también España y el resto de los países europeos.

El alcalde de Pajares de los Oteros, Julio César Fernández, el CEO de Proconsi, Tomás Castro, y el jefe de Zona de León de Caja Rural, Ángel Zorita, han sido los primeros en abordar esta crisis en el Club de Prensa de Diario de León en la mesa redonda Garantizar los servicios esenciales públicos y privados.

“Abastecimiento de agua, alumbrado público... pero ahora hay un servicio esencial y básico que es el tema sanitario, pero si no hay oferta de ocio y oferta cultural, es complicado. Yo quiero una apuesta por los servicios esenciales, que son prácticamente todos”, comenzó el alcalde de Pajares de los Oteros la mesa redonda, a lo que el representante de Caja Rural añadió: “Los servicios tecnológicos son fundamentales para que funcione el medio rural, y los básicos ya ni se negocia”. En la misma línea se manifestó Tomás Castro: “Vivimos en una sociedad global que nos permite trabajar y disfrutar desde cualquier parte del mundo. Los servicios esenciales no son una cuestión de inversión y presupuestos, es más bien, de tener voluntad y visión de futuro. En las tecnologías, como una servicio que se une a la sanidad y a la educación, hay aún muchas lagunas como las comunicaciones. Parece que todos tenemos fibra y 5G, pero vamos muy atrasados. A 10 o 15 kilómetros de León aún no hay fibra cuando esta cruza el pueblo y, en este momento, estamos reclamando que los jóvenes tengan un hueco allí para disfrutar de la paz y trabajar desde los pueblos, por eso necesitamos los medios. Porque las telecomunicaciones dan valor a un pueblo. Si tenemos la fibra tenemos que dar conexión a los ciudadanos. En un momento en el que no se pueden garantizar centros de salud o educación en los pueblos, porque no hay población suficiente, las telecomunicaciones permiten hacer eso en otro formato”.

El CEO de Proconsi continuó recordando que el transporte a la demanda “necesita de las comunicaciones y la tarjeta gratuita también. Hay que poder informar al usuario, para que no se moje mientras espera, dónde está el autobús. Pero hay indiferencia de las administraciones local y estatal, porque en pueblos pequeños necesitamos el apoyo del Gobierno. Es una cuestión que tengo pendiente de discutir con la administración, si vemos una carencia tenemos que solventarla.

“Se me olvidaron las tecnologías y Tomás Castro ha dado en el clavo. Siempre digo ahora que el mundo se mueve muy deprisa y para nosotros eso sería una ventana de aire fresco, pero las administraciones superiores no se implican en su desarrollo; mientras avanzan las ciudades, los pueblos retrocedemos, cuando podríamos avanzar, pero a medida que avanzan las nuevas tecnologías los pequeños municipios retrocedemos”. “No entiendo por qué a nivel Estado no se promueve. Las tecnologías son tan importantes como el tren o las comunicaciones por transporte. Si no hay esto el pueblo está muerto y con las tecnologías también. Estamos en un mundo de plataformas abiertas, incluso para las administraciones. Que haya municipios sin cobertura de móvil es inconcebible. No podemos tener fondos Next Generation y no se avance en ello o el Kit Digital, a todo el mundo se llena la boca, pero a 9 kilómetros de León no hay conexión”, apuntó Tomás Castro.

Ángel Zorita reivindicó la colaboración público-privada. “Es difícil establecer de forma única un proyecto que sea exclusivamente financiado de forma pública, ha de haber colaboración. Si no hay tecnología difícilmente se podrá implantar una oficina financiera, o los habitantes podrán hacer cualquier operación. No podemos vivir sin la tecnología. Financiarlo no sería muy difícil, porque va a tener su propia recompensa, porque es muy necesario, porque incluso el médico si no tiene acceso a las redes tendrá otro problema. Con la tecnología se puede crear todo lo que queramos. Las infraestructuras de ahora para generar riqueza en los pueblos están equivocadas. Para que haya gente tiene haber servicios y una ventaja fiscal para las empresas y para todo ello tiene que haber tencología. Podría vivir gente en los pueblos de León si las empresas tienen un beneficio”.

“Estoy de acuerdo en la discriminación positiva, pero debe ser decidida y clara”, dijo Julio Fernández para añadir: “Muchas medidas que no suponen nada es muy fácil. Muchas veces analizan la despoblación de mi pueblo en Madrid o Valladolid con gente que no sabe qué es vivir en un pueblo sin servicios, sin un polideportivo para los niños, sin un servicio para los veraneantes… es el mundo al revés. Me explican a mí cómo hay que repoblar mi municipio. Eso no cuaja. Tienen que ser medidas decididas y muy costosas. Hablamos de pueblos que están muertos, no enfermos ya. Hay que ver cómo salvamos esto porque ha habido tanto abandono que ahora necesitamos un paquete de medidas económicas muy fuerte con una apuesta clara y grande por fijar población en el medio rural”.

La complejidad de la cuestión también la resaltó Tomás Castro. “Cómo repoblar… eso ya pasó, hubo una época en la que todos veníamos de los pueblos porque se fueron anulando servicios, en la ciudad había cines, bares… Pero ahora hay mucha gente que se ha cansado de la ciudad y necesita tranquilidad, pero necesita moverse y estar conectado. Si el pueblo ha puesto las medidas los que vuelven se quedan. León ha recobrado mucha población porque la flexibilidad del teletrabajo ha hecho que mucha gente regrese a León. Y en los pequeños pueblos también se puede recuperar. Pero si no tenemos banca o servicios o no llegamos con la IA no… si queremos gente en los pueblos necesitamos ese servicio esencial telemático, porque los centros de salud no creo que vuelvan. Las grandes ciudades también asolan a las ciudades más pequeñas o de tamaño medio. Esto no se resuelve con la inmigración. Si al campo se van los agricultores Europa ha impuesto la trazabilidad a través de las tabletas para saber incluso los fertilizantes usados. Son exigencias mediante la conectividad y muchos tiran la toalla y al final este terreno se usará para placas solares”.

“Fijar población es transversal. Hay que culturalizar a la gente para que no vea el pueblo como algo negativo, como en los años 80. Se ha demonizado mucho el mundo rural, ahora está más de moda”, defendió Julio Fernández.

El representante de Caja Rural incidió en la necesidad de remar todos “en la misma dirección”. “Nostros somos como una cooperativa que trabaja mucho en la zona rural, nos caracterizamos por abrir oficinas donde otros se han ido. Nosotros, como la población está muy envejecida, también les ayudamos a otras consultas o llegan sólo para charlar o a dar una buenos días o hacer una fotocopia… somos casi un servicio social y financiero. Creemos en el medio rural porque cada vez hay más explotaciones agrícolas y ganaderas de mejor calidad. De las 25, 16 oficinas están en el entorno rural. El año pasado abrimos una oficina en La Baña. No es una zona muy accesible, pero estamos allí y la abrimos para quedarnos. Creo que ayudar en la financiación para establecer a la gente joven en el medio rural sus explotaciones es fundamental. Invertimos mucho en los pueblos porque colaboramos con ayuntamientos en actividades culturales y eventos a través de nuestra fundación. Pero ahora mismo también tenemos líneas de ayuda para jóvenes agricultores, trabajamos la PAC, líneas de ayuda para maquinaria… hay muchas opciones y apoyamos directamente al que quiere montar su explotación y quedarse en el campo”.

Tomás Castro precisó que la banca ha avanzado “hasta tal punto que es independiente de tener personal trabajando, en breve te atenderá una IA sin más, pero Caja Rural mantiene una estructura de servicio en los pueblos pequeños que es muy importante. Hay gente a la que no puedes darle una app, necesitan que les rellenes documentos. Esta es una visión buena, porque no rompe totalmente, no genera una brecha entre los mayores, porque los que vienen detrás son más digitales, necesitan una personalización de los servicios. Pero la combinación de esto con la digitalización es fundamental, los agricultores cada vez son más tecnológicos y tener la posibilidad de financiación les permite continuar, porque el campo es un mundo muy duro. Los pequeños agricultores son los que han dado vida a todo, sólo hay que ver cómo estaban antes de limpios los montes y se frenaban los incendios, que hacían funcionar el ecosistema. Ahora hay que buscar medidas diferentes”.

El Ayuntamiento de Pajares de los Oteros está ahora, como puntualizó su alcalde, comprando casas viejas para acondicionarlas “y si alguien quiere ir a vivir… un plan repuebla en pequeño. Pero también tenemos planes de ocio y culturales para que la gente vaya a conocer el territorio. Presentárselo. Estamos impulsando ahora también una ruta cultural por todas las iglesias Los oteros del rey para que conozcan todo el patrimonio de la zona. Y una ruta de palomares y todo está teniendo mucha afluencia. Mucho tirón también con el vino y lasbnodegas, pero necesitamos todos los servicios, la conectividad es vital. El vino es suficiente para que nos visiten, pero no para fijar población. Hay que sumar sinergias, vino, patrimonio, ocio, oferta cultural… es lo que intentamos. Tenemos que tener vivienda, que es un problema del mundo rural, si fijamos un par de familias, bienvenidos sean”. Fernández también mostró su lado más crítico con las administraciones superiores: “Tienen apatía por los pueblos. Tenían que darnos agilidad en ciertos expedientes. No te atienden y además, se da la paradoja, que la Diputación nos perjudica, estamos vendidos. No espero nada de ninguna, aunque son ellas las que nos tienen que ayudar”. Por este motivo reclamó una legislación diferenciada: “Pajares no puede tener la misma legislación que las grandes ciudades, no hay ninguna ley que contemple y legisle la situación de los pueblos. Fijar población debe implicar a todos y necesitamos un legislación específica. Y así seguiremos viendo los incendios que vemos”.

“Sanidad, transporte… todo es electrónico y si tienes que desplazarte pierdes tiempo y eso retrase a la gente que tiene que desplazarse. En el turismo también es importante la conectividad. Necesitamos que las administraciones den los recursos. Los pueblos tienen un problema y es que no les llega el dinero, lo que llega, las cantidades prometidas no llegan en el año en curso, cómo van a afrontar así la inversión”, también criticó Castro.

“Los bares y la tienda son el pulmón de un pueblo. Tienes que tener gente para socializar. Además de servicios tienes que tener el teleclub, tienes que tener el servicio sanitario y también el bar. El calor humano lo necesitamos y es tan importante como la fibra”, remarcó Julio Fernández.

La cohesión financiera y social es clave para Caja Rural y Ángel Zorita dijo: “Al final en los pueblos realizas un trabajo de socialización y mantenimiento. Abrir una oficina en un pueblo implica también humanizar el entorno, porque los empleados viven cerca o allí. Es una tarea importante la de trabajar con la gente y darles oportunidad para que hagan sus operaciones y avancen sus negocios. Al final cohesionas, algo que ahora es difícil hacer. El congreso que organiza Diario de León es fundamental. Los últimos dos o tres años hemos hablado de la discriminación fiscal y nadie da el paso adelante y sería clave para que las empresas se establecieran aquí. Pero tenemos que poner unos puntos básicos como la tecnología o la sanidad. El hecho de que las empresas lleguen con una discriminación fiscal y la conectividad sería clave para romper con la despoblación. Una ciudad de seis millones de habitantes no es bueno, hay países que tienen limitados el crecimiento de las ciudades”.

“En este mundo donde todo es tecnológico y global no podemos generar más brechas. Los programas de sensibilización están bien orientados. Un mayor sorprende, pero necesitas que se mueva en una app para ver su saldo bancario, el día de la consulta médica o renovar la receta, y si están solos es complicado. Ahora con la IA se avanza hacia un acompañamiento digital”, precisó Tomás Castro, a lo que Julio Fernández añadió: “La gente ya se ocupa y preocupa de entender de las nuevas tecnologías. La gente mayor, cuando llega algún joven, se agrupa en el ordenador uno enseña a otro una cosa nueva. Algo básico, pero hay inquietud, porque saben que lo van a necesitar. Ellos también son conscientes de que los collares de la cruz roja para avisar a la familia o el médido son nuevas tecnologías y se preocupan por ello”.

El jefe de Zona de León de Caja Rural, Ángel Zorita defendió que si se quiere frenar la despoblación “hay que mantener los centros de salud, tecnología para otros servicios y también discriminación fiscal para las empresas locales o las que puedan venir de fuera. Si las empresas la tienen, probablemente amplíen sus líneas de negocio y también en el sector agroalimentario para llegar a la transformación”. Por su parte Tomás Castro concluyó: “Lo principal a transmitir a las administraciones que deben tener una visión clara y voluntad, por encima de la inversión y el presupuesto. Buscamos saber exactamente qué necesita cada pueblo e intentar ayudar, porque ahora se promete pero no llegan los fondos. Y hoy las telecomunicaciones son como el tren y el autobús”. Julio Fernández cerró la mesa con el siguiente alegato: “Pido que se haga un diagnóstico claro de cómo está el mundo rural y después una gran medida que no cuesta nada: una legislación específica, íntegra y transversal, para el mundo rural y frenar la despoblación”.