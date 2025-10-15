Luis Javier Jáñez: "Las administraciones tiene que ser más ágiles y dejarnos trabajar"

"Que nos dejan trabajar y gestionar". Los tres ponentes en la última mesa redonda del VII Congreso Diario de León sobre despoblación, coincidieron en pedir a las administraciones más agilidad, menor presión fiscal en la zona rural, menos trabas administrativas y una mayor capacidad para gestionar el territorio.

En la mesa para abordar la creación de empleo en las zonas rurales, las ayudas y las medidas a adoptar, el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, destacó la importancia de poner en marcha "políticas activas" de concienciación laboral y familiar en un municipio próximo a la capital que crece en número de habitates. "Tenemos la ventaja de estar cerca de un gran municipio, pero también tenemos las mismas peticiones de servicios con menos recursos". David Fernández insistió en que hay que dar calidad de vida a las familias para que apuesten por el medio rural y puso como ejemplo las actividades de ocio y culturales por las que apuesta como alcalde. "Iniciativas para que vaya la gente joven, con bares, tiendas y teleclub, pero la competencia de la ciudad es dura. Un pueblo sin bar es como si no existiera".

Pidió políticas activas y de discriminación positiva hacia los pueblos pequeños como la reducción de cuotas a las autónomos, reducción de impuestos que generen empleo "y todo esto no se cumple". Anticipó la despoblación que afectará a los pueblos del norte de la provincia. "La gente tiene que poder vivir del monte porque lo que está pasando no es vaciado, es abandono".

Para Fernández, el principal problema es el "corsé" de las administraciones "que no dejan que se desarrolle la inventiva de los emprendedores. Los agricultores son empresas, nuestros ríos y los embalses han sido muy importantes para apagar los incendios de este verano. Hay que aprovechar el recurso del agua, que es fundamental para la vida". También pidió apostar por empresas de transformación potentes "y creernos que tenemos unas capacidades excepcionales".

El mensaje más optimista lo lanzó Javier Juanes, gerente de Poeda, un territorio de 2.000 m2 conformado por 53 ayuntamientos "un territorio rural agua, vivo, con una alta renta per cápita que nos damos muy satisfechos por la labor que se hace en el sector primario". Para Juanes, el sector industrial representado por el crecimiento del polígono de Villadangos, el rural y los servicios "conforman un ecosistema rural viable". Denfendió el trabajo de las empresas de transformación en la provincia "que trabajan bastante y muy bien" con empresas que lograron reducir el impacto de la crisis económico "porque el sector primario y de transformación es muy potente" y una alta capacidad tecnológica "de mucho valor" que permeabiliza el territoriio rural, con ayuntamientos con espacios para el coworking. "A nivel general, estamos mejor que los alemanes", dijo, para recordar la labor de los grupos de acción local a menos de 30 kilómetros de distancia, que facilitan ayudas a los emprendedores. "Ayudas que son hasta el 35% para el sector agroalimentario, el 40% para el turístico y hasta el 65% en servicios. Hemos vivido pocas etapas como esta".

También destacó la profesionalización del sector. "De la Facultad de Agrónomos van a salir para el campo y muchas explotaciones agrarias ya tienen al frente a empresarios con carreras universitarias. Es un sector de Champion Ligue", dijo, para defender la "ilusión y el trabajo" con el que se trabaja en el sector.

Rechazó el discurso pesimista y calificó de "hecho irreversible" la despoblación. "Otra cosa son los recursos, que hay que fomentar y contar con la gente de abajo hacia arriba. Ya no va a ser papá o mamá Bruselas la que venga a ayudar sino que todo tendrá que hacerse con el territorio".

Apostó por contar con la población "ambulante" o "trashumante", "esa población del territorio que vive fuera pero que vuelve ocasionalmente, los que tienen casa en los pueblos, necesitan servicios y tecnología. En el sector rural no existe polarización ni debería existir y hay que generar tejido de forma conjunta".

El presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, Luis Javier Jáñez, fue el más crítico con la poca agilidad de las administraciones. "Sin modernización de los regadíos no hay futuro", dijo, y recordó el proyecto de modernización presentado y que, tras solventar algunas peticiones realizadas desde Madrid, "no tenemos contestación desde hace un año. Tenemos el proyecto, pedimos los avales para la financiación y el tiempo corre y no hay contestación, lo que compromete la viabilidad económica y los proyectos caducan en 4 años. Sin modernización no somos competitivos. En Villadangos las explotaciones no son rentables. La industria se lo lleva todo y no queda nada para la agricultura y la ganadería, con cierres como la azucarera de La Bañeza. Se pierde empleo directo e indirecto y empobrece a las cabeceras de comarca. Vamos a sufrir despoblación".

Defendió la modernización de los regadíos y puso en valor el agua no solo para el sector primario sino para el turismo, así como todos los productos agroalimentarios de la zona del Páramo. "Que nos dejen producir a los empresarios. Que la administración nos deje ser competitivos y administrar el agua. Nos falta libertad y compromiso. Somos grandes luchadores y muy mal no lo hemos hecho. Tenemos demasiados requisitos y a algunos pueblos no llegan las comunicaciones".